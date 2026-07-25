Найбільші призові в історії: скільки заробили учасники ЧС-2026

FIFA підбила фінансові підсумки чемпіонату світу з футболу 2026: 48 команд-учасниць отримають 871 мільйона доларів – це найбільший призовий фонд чемпіонату світу за всю історію.

Про це розповідає Sport RBC.UA із посиланням на CNBC .

Загальний призовий фонд ЧС-2026

Цього року ФІФА встановила рекордний призовий фонд: 871 мільйон доларів. Ця сума включає понад 100 мільйонів доларів, які були додані у квітні.

Це стало можливим після того, як деякі європейські федерації лобіювали допомогу компенсацію на турнір у трьох країнах, оскільки місце та терміни проведення змагань вимагали збільшення витрат.

ФІФА виплачує гроші 48 національним федераціям у двох категоріях: призові залежно від того, наскільки далеко кожна команда просунеться в турнірі, та загальні виплати для покриття витрат на тренування та підготовку.

Усі 48 команд отримують щонайменше 12,5 мільйона доларів за участь у чемпіонаті світу, включаючи 10 мільйонів доларів призових за кваліфікацію та виступи у груповому етапі.

Кожна асоціація отримує 2,5 мільйона доларів на передтурнірну підготовку та витрати. Ці авансові гроші були узгоджені на минулих чемпіонатах світу, щоб уникнути передтурнірної напруженості, коли гравці часто стверджували, що їхня федерація не виплатила бонуси.

Призовий фонд зростає залежно від того, наскільки далеко команди просунуться.

Скільки заробила збірна Іспанії на ЧС-2026

Переможці турніру, збірна Іспанії, також встановили рекорд за виграними призовими. Успіх "Фурії Рохи" на мундіалі приніс національній федерації понад 51 мільйон доларів. А от збірна Аргентини, яка програла іспанцям у фіналі, принесла своїй країні 34 мільйони доларів.

Загалом, призові кошти за ЧС-2026 були розподілені наступним чином:

Іспанія – 51,5 млн доларів

– Аргентина – 34 млн доларів

Англія – 30 млн доларів

Франція – 28 млн доларів

Норвегія, Марокко, Швейцарія, Бельгія – 20 млн доларів

Бразилія, Португалія, Канада, Парагвай, Мексика, Колумбія, Єгипет, США – 16 млн доларів

Німеччина, Нідерланди, Швеція, Гана, Кабо-Верде, Австралія, Алжир, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Сенегал, ДР Конго, Еквадор, Кот-дʼІвуар, Японія, ПАР – 12 млн доларів

Чехія, Шотландія, Туреччина, Південна Корея, Катар, Гаїті, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама – 10 млн доларів.

Окрім сум виплат, згідно з правилами чемпіонату світу, ФІФА вже зобов'язана оплачувати квитки бізнес-класом туди й назад для кожної федерації для поїздки на турнір, а також проживання та харчування для делегації з 50 осіб, включаючи гравців. Оплата за проживання в готелі починається за п'ять ночей до першої гри команди та одну ніч після її вибуття.

ФІФА також покриває витрати на внутрішні проїзд для до 50 членів делегації та "спеціальний парк транспортних засобів, включаючи вантажівку з обладнанням".