Самые большие призовые в истории: сколько заработали участники ЧМ-2026

FIFA подвела финансовые итоги чемпионата мира по футболу 2026: 48 команд-участниц получат 871 миллион долларов – это крупнейший призовой фонд чемпионата мира за всю историю.
Об этом рассказывает Sport RBC.UA со ссылкой на CNBC .
В этом году ФИФА установила рекордный призовой фонд: 871 миллион долларов. Эта сумма включает более 100 миллионов долларов, добавленных в апреле.
Это стало возможным после того, как некоторые европейские федерации лоббировали компенсацию на турнир в трех странах, поскольку место и сроки проведения соревнований требовали увеличения расходов.
ФИФА выплачивает деньги 48 национальным федерациям в двух категориях: призовые в зависимости от того, насколько далеко каждая команда продвинется в турнире, и общие выплаты для покрытия расходов на тренировку и подготовку.
Все 48 команд получают не менее 12,5 миллионов долларов за участие в чемпионате мира, включая 10 миллионов долларов призовых за квалификацию и выступления в групповом этапе.
Каждая ассоциация получает 2,5 миллиона долларов на предтурнирную подготовку и расходы. Эти авансовые деньги были согласованы на прошлых чемпионатах мира во избежание предтурнирной напряженности, когда игроки часто утверждали, что их федерация не выплатила бонусы.
Призовой фонд растет в зависимости от того, как далеко команды продвинутся.
Победители турнира, сборная Испании, также установили рекорд по выигранным призовым. Успех "Фурии Рохи" на мундиале принес национальной федерации более 51 миллиона долларов. А вот сборная Аргентины, проигравшая испанцам в финале, принесла своей стране 34 миллиона долларов.
В общем, призовые средства по ЧМ-2026 были распределены следующим образом:
Помимо сумм выплат согласно правилам чемпионата мира, ФИФА уже обязана оплачивать билеты бизнес-классом туда и обратно для каждой федерации для поездки на турнир, а также проживания и питания для делегации из 50 человек, включая игроков. Оплата за проживание в отеле начинается за пять ночей до первой игры команды и ночь после ее выбытия.
ФИФА также покрывает расходы на внутренние проезды для до 50 членов делегации и "специальный парк транспортных средств, включая грузовик с оборудованием".
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