Большое возвращение: Зидан официально заменил Дешама во главе сборной Франции

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан официально стал новым главным тренером сборной Франции. 54-летний специалист сменил на этом посту Дидье Дешама и будет готовить национальную команду к предстоящим Евро-2028 и чемпионату мира-2030.

Замена Дешама и новые цели

На должности кормчего "трехцветных" Зидан заменил Дидье Дешама. Отставка предыдущего наставника состоялась после поражения Франции в полуфинале чемпионата мира от будущих чемпионов - сборной Испании (0:2).

Перед новым главным тренером стоит задача провести смену поколений в сборной и успешно выступить на двух следующих крупных международных форумах - чемпионате Европы 2028 года и мундиале-2030.

Возвращение легенды после продолжительной паузы

Для Зидана это предназначение означает долгожданное возвращение к большому футболу. Французский специалист находился без работы с июня 2021 года, когда второй раз покинул мадридский "Реал".

Вместе с мадридским клубом Зидан завоевал три подряд кубка Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Карьера Зидана

Зинедин Зидан провел за сборную Франции 108 матчей. В его активе - победы на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000.

В качестве тренера легендарный француз работал только с «Реалом». Во главе испанского гранда француз завоевал 11 трофеев, в том числе три подряд победы в Лиге чемпионов.