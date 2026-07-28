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Футбол 28 июля 2026 · 12:19

Большое возвращение: Зидан официально заменил Дешама во главе сборной Франции

54-летний специалист возвращается к тренерской работе после пятилетней паузы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Большое возвращение: Зидан официально заменил Дешама во главе сборной Франции
Зидан будет тренировать сборную на пути к ЧМ-2030 (Фото: FFF)

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан официально стал новым главным тренером сборной Франции. 54-летний специалист сменил на этом посту Дидье Дешама и будет готовить национальную команду к предстоящим Евро-2028 и чемпионату мира-2030.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию футбола Франции (FFF). .

Замена Дешама и новые цели

На должности кормчего "трехцветных" Зидан заменил Дидье Дешама. Отставка предыдущего наставника состоялась после поражения Франции в полуфинале чемпионата мира от будущих чемпионов - сборной Испании (0:2).

Перед новым главным тренером стоит задача провести смену поколений в сборной и успешно выступить на двух следующих крупных международных форумах - чемпионате Европы 2028 года и мундиале-2030.

Возвращение легенды после продолжительной паузы

Для Зидана это предназначение означает долгожданное возвращение к большому футболу. Французский специалист находился без работы с июня 2021 года, когда второй раз покинул мадридский "Реал".

Вместе с мадридским клубом Зидан завоевал три подряд кубка Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Карьера Зидана

Зинедин Зидан провел за сборную Франции 108 матчей. В его активе - победы на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000.

В качестве тренера легендарный француз работал только с «Реалом». Во главе испанского гранда француз завоевал 11 трофеев, в том числе три подряд победы в Лиге чемпионов.

Ранее мы сообщали, что Мальдини и Леонардо покинули сборную Италии через 16 дней после назначения из-за скандала вокруг Пирло.

Теги: Франция Футбол Зинедин Зидан
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