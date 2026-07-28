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Футбол 28 липня 2026 · 12:19

Велике повернення: Зідан офіційно замінив Дешама на чолі збірної Франції

54-річний фахівець повертається до тренерської роботи після п'ятирічної паузи
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Велике повернення: Зідан офіційно замінив Дешама на чолі збірної Франції
Зідан тренуватиме збірну на шляху до ЧС-2030 (Фото: FFF)

Легенда світового футболу Зінедін Зідан офіційно став новим головним тренером національної збірної Франції. 54-річний фахівець змінив на цій посаді Дідьє Дешама та готуватиме національну команду до майбутніх Євро-2028 та чемпіонату світу-2030

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію футболу Франції (FFF).

Заміна Дешама та нові цілі

На посаді керманича "триколірних" Зідан замінив Дідьє Дешама. Відставка попереднього наставника відбулася після поразки Франції у півфіналі чемпіонату світу від майбутніх чемпіонів - збірної Іспанії (0:2).

Перед новим головним тренером поставлено завдання провести зміну поколінь у збірній та успішно виступити на двох наступних великих міжнародних форумах - чемпіонаті Європи 2028 року та мундіалі-2030.

Повернення легенди після тривалої паузи

Для Зідана це призначення означає довгоочікуване повернення до великого футболу. Французький фахівець перебував без роботи з червня 2021-го року, коли вдруге залишив мадридський "Реал".

Разом із мадридським клубом Зідан здобув три поспіль кубки Ліги чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, а також вигравав Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Кар'єра Зідана

Зінедін Зідан провів за збірну Франції 108 матчів. В його активі - перемоги на чемпіонаті світу-1998 та Євро-2000.

Як тренер, легендарний француз працював лише з "Реалом". На чолі іспанського гранда француз завоював 11 трофеїв, зокрема три поспіль перемоги в Лізі чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що Мальдіні та Леонардо залишили збірну Італії через 16 днів після призначення через скандал навколо Пірло.

Теги: Франція Футбол Зинедин Зидан
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