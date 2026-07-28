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Футбол 28 июля 2026 · 15:40

Новая эра и амбиции: ФК "Харьков" показал первую форму после смены названия

Домашний комплект выполнен в казацких цветах
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новая эра и амбиции: ФК "Харьков" показал первую форму после смены названия
Новая форма выполнена в багровых и золотых цветах (Фото: kharkiv.fc, Instagram)

ФК "Харьков" представил новый комплект домашней экипировки на сезон-2026/27. Техническим партнером команды выступил немецкий бренд adidas, подготовивший для клуба комплект в багряно-золотых тонах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт ФК "Харьков".

Символизм цветов

Презентованная форма стала первой официальной экипировкой команды после июньского ребрендинга, в результате которого "Металлист-1925" сменил название на ФК "Харьков".

Цветовая гамма нового комплекта имеет глубокое символическое содержание для региона и клуба. Ведь багряный цвет отсылает к традициям казачества и олицетворяет непоколебимую стойкость, а золотой цвет является логическим продолжением традиционного желтого. Но этот цвет символизирует амбиции, постоянное развитие и стремление к новым победам.

ФК "Харьков" ярко представил новый комплект формы (источник - kharkiv.fc, Instagram)

Первый шаг в новой истории

В руководстве клуба отмечают, что обновление формы имело важное значение для нового восприятия команды болельщиками.

"После ребрендинга первый комплект должен был сразу работать на узнаваемость клуба. Мы очень рады начать новую страницу в сотрудничестве с adidas", - подчеркнул вице-президент ФК "Харьков" Юрий Коротун.

Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала послом ФК "Харьков".

Теги: Футбол УПЛ
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