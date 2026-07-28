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Футбол 28 липня 2026 · 15:40

Нова ера та амбіції: ФК "Харків" показав першу форму після зміни назви

Домашній комплект виконаний в козацьких кольорах
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Нова ера та амбіції: ФК "Харків" показав першу форму після зміни назви
Нова форма виконана в багярних та золотих кольорах (Фото: kharkiv.fc, Instagram)

ФК "Харків" представив новий комплект домашнього екіпірування на сезон 2026/27. Технічним партнером команди виступив німецький бренд adidas, який підготував для клубу комплект у багряно-золотих тонах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт ФК "Харків".

Символізм кольорів

Презентована форма стала першим офіційним екіпіруванням команди після червневого ребрендингу, в результаті якого "Металіст-1925" змінив назву на ФК "Харків".

Кольорова гама нового комплекту має глибокий символічний зміст для регіону та клубу. Адже багряний колір відсилає до традицій козацтва та втілює непохитну стійкість, а золотий колір є логічним продовженням традиційного жовтого. Але цей колір також символізує амбіції, постійний розвиток та прагнення до нових перемог.

ФК "Харків" яскраво представив новий комплект форми (джерело - kharkiv.fc, Instagram)

Перший крок у новій історії

У керівництві клубу наголошують, що оновлення форми мало важливе значення для нового сприйняття команди вболівальниками.

"Після ребрендингу перший комплект мав одразу працювати на впізнаваність клубу. Ми дуже раді почати нову сторінку у співпраці з adidas", - підкреслив віцепрезидент ФК "Харків" Юрій Коротун.

Раніше ми повідомляли, що перша ракетка України Еліна Світоліна стала амбасадоркою ФК "Харків".

Теги: Футбол УПЛ
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