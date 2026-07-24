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Футбол 24 липня 2026 · 13:03

Потрібно ставати мужичками: Ротань прокоментував нічию "Полісся" з "Копенгагеном"

Наставник "вовків" подякував гравцям за самовіддачу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Потрібно ставати мужичками: Ротань прокоментував нічию "Полісся" з "Копенгагеном"
Руслан Ротань відзначив позитивні моменти в матчі (Фото: polissyafc.com)

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань поділився враженнями від першого матчу проти данського "Копенгагена". Перестрілка у словацькому Кошиці завершилася результативною нічиєю 3:3.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт житомирського "Полісся".

Про характер, атакy та тактичні нюанси

Житомиряни пропустили швидкий гол на початку другого тайму та поступалися 2:3, однак змогли вирвати нічию на останніх хвилинах поєдинку. Наставник "Полісся" відзначив позитивні моменти в грі команди.

"Я задоволений хлопцями у двох речах. Ми пропустили швидкий непотрібний гол, але, програючи 2:3, забили на останніх хвилинах. Цей факт додає позитиву, бо з’являється характер і є величезний потенціал", - розповів Ротань.

Також тренер із гумором прокоментував отриману жовту картку: за його словами, емоційно підказуючи підопічним, він просто вибіг за межі технічної зони, пожартувавши, що "хотів зіграти у підкаті".

Візит Усика та подяка данським фанатам

Після гри до роздягальні української команди завітали президент клубу Геннадій Буткевич та зірковий боксер Олександр Усик, аби підтримати футболістів перед матчем-відповіддю.

"I президент, і Олександр Усик сказали, що бачать у нас великий потенціал, який потрібно розкрити перемогами. Головний посил від них - нам потрібно ставати мужичками. Єврокубкові матчі помилок не вибачають", - зазначив Руслан Ротань.

Наостанок тренер окремо подякував фанатам "Копенгагена" за вивішений на трибунах банер, відзначивши дружню підтримку з боку данського народу.

Доля протистояння вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 30 липня в Копенгагені.

Раніше керівник редакції Sport RBC.UA Данило Вереітін у авторській колонці поділився враженнями від матчів українських клубів в єврокубках.

Теги: Футбол Ліга конференцій УЄФА Полісся
Головні матчі
Ліга конференцій Матч завершився
ЛНЗ 0:0 Гент
Ліга конференцій Матч завершився
Полісся 3:3 Копенгаген
Ліга Європи Матч завершився
Динамо 2:3 ПАОК
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