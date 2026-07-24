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Футбол 24 июля 2026 · 13:03

Нужно становиться мужичками: Ротань прокомментировал ничью "Полесья" с "Копенгагеном"

Наставник "волков" поблагодарил игроков за самоотдачу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нужно становиться мужичками: Ротань прокомментировал ничью "Полесья" с "Копенгагеном"
Руслан Ротань отметил положительные моменты в матче (Фото: polissyafc.com)

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился впечатлениями от первого матча против датского "Копенгагена". Перестрелка в словацкой Кошице завершилась результативной ничьей 3:3.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт житомирского "Полесья".

О характере, атаке и тактических нюансах

Житомиряне пропустили быстрый гол в начале второго тайма и уступали 2:3, но смогли вырвать ничью на последних минутах поединка. Наставник "Полесья" отметил положительные моменты в игре команды.

"Я доволен ребятами в двух вещах. Мы пропустили быстрый ненужный гол, но, проигрывая 2:3, забили на последних минутах. Этот факт придает позитив, потому что появляется характер и есть огромный потенциал", - рассказал Ротань.

Также тренер с юмором прокомментировал полученную желтую карточку: по его словам, эмоционально подсказывая подопечным, он просто выбежал за пределы технической зоны, пошутив, что "хотел сыграть в подкате".

Визит Усика и благодарность датским фанатам

После игры раздевалку украинской команды посетили президент клуба Геннадий Буткевич и звездный боксер Александр Усик, чтобы поддержать футболистов перед ответным матчем.

"И президент, и Александр Усик сказали, что видят в нас большой потенциал, который нужно раскрыть победами. Главный посыл от них - нам нужно становиться мужичками. Еврокубковые матчи ошибок не прощают", - отметил Руслан Ротань.

Напоследок тренер отдельно поблагодарил фанатов "Копенгагена" за вывешенный на трибунах баннер, отметив дружескую поддержку со стороны датского народа.

Судьба противостояния решится в ответном матче, который состоится 30 июля в Копенгагене.

Ранее руководитель редакции Sport RBC.UA Даниил Вереитин в авторской колонке поделился впечатлениями от матчей украинских клубов в еврокубках.

Теги: Футбол Лига конференций УЕФА Полесье
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
ЛНЗ 0:0 Гент
Лига конференций Матч завершено
Полесье 3:3 Копенгаген
Лига Европы Матч завершено
Динамо 2:3 ПАОК
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