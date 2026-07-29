Без права на ошибку: где смотреть матч "Копенгаген" - "Полесье" в Лиге конференций

В среду, 29 июля, "Полесье" сыграет ответный матч против "Копенгагена" в рамках второго квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций. Поражение в этом матче завершит еврокубковый сезон для житомирского клуба.

Где и когда смотреть решающий матч украинского клуба - рассказывает Sport RBC.UA.

Основные детали матча

Поединок "Копенгаген" – "Полесье" начнется в 20:00. Встреча состоится на стадионе "Паркен" в столице Дании.

Главным арбитром игры станет чех Марек Радина. В судейскую бригаду также входят лайнсмены Камил Хайек и Петр Коталик, а также Даниэль Вокоун в роли резервного судьи. VAR на этом матче не предусмотрен.

Как команды играли между матчами

Чемпионат Украины стартует только в эти выходные, поэтому житомиряне не играли никаких официальных игр. Также команда Руслана Ротаня не проводила контрольных поединков.

А вот "Копенгаген" успел стартовать в чемпионате Дании между играми против "Полесья". В стартовом матче столичный клуб победил новичка чемпионата "Люнгблю" со счетом 3:2. На поле вышел полурезерв, который смог победить, но столкнулся с проблемами по ходу встречи.

Это, а также ход первой игры против "Полесья" дарят надежду на положительный результат для украинских фанатов.

Изменения в составах

"Полесье" между матчами успело подписать контракты с тремя африканскими юниорами. Речь идет о 18-летних Данджуме Далинге Джуниоре и Мухаммаде Абдулхакаме Абдулкадире из Нигерии, а также Аджее Реймонде из Ганы. Они должны усилить резерв "волков" в защите, нападении и средней линии соответственно.

Но если эти футболисты вряд ли выйдут на поле в Дании, то "Копенгаген" между играми успел потерять одного из лидеров. Нападающий Элиас Ашури перебрался в США, где выступит за "Сан-Диего".

Впрочем, поскольку Ашури пропустил первую игру с "Полесьем", можно ожидать, что на газон стадиона "Паркен" выйдут те же стартовые составы, что и шесть дней назад.

Турнирные расписания и последующие соперники

Поражение в этом матче будет означать конец еврокубковой кампании любой из команд. А вот победителя этой ждет еще один соперник перед выходом в группу Лиги конференций.

В случае успеха черкасский клуб встретится с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) - "Пюник" (Армения). После первого матча ближе к победе венгры (они победили 1:0).

Где смотреть матч в Украине

В Украине матч "Копенгаген" – "Полесье" доступен для просмотра на ОТТ-платформе MEGOGO для подписчиков пакета "Спорт" или для владельцев всех видов подписки "MEGOPACK".

Трансляция будет доступна на одном из каналов "MEGOGO Футбол" и в разделе "Футбол" в разделе "Спорт".