ПАОК – "Динамо": что нужно киевлянам для выхода дальше и где смотреть матч Лиги Европы

После драматической первой встречи в Люблине киевское "Динамо" проведет решающий матч против ПАОКа в первом квалификационном раунде Лиги Европы. На кону – не только выход на следующую стадию турнира, но и фактически гарантия еврокубковой осени.

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Не только следующий раунд: что стоит на кону

Поражение 2:3 в первом матче оставило "Динамо" вполне реальные шансы перевернуть ход противостояния в Салониках. Для этого команде Игоря Костюка необходимо побеждать на поле ПАОКа.

Если киевляне выиграют с разницей в один мяч, то команды сыграют дополнительное время. Победа "Динамо" в два или более мяча сразу выведет украинский клуб в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Любая ничья или победа ПАОКа будет означать завершение еврокубкового пути динамовцев именно в этом турнире.

На кону для "Динамо" – не только выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Победа над ПАОКом позволит киевлянам продолжить борьбу за место в основном этапе второго по престижности еврокубка. В случае поражения украинский клуб перейдет к квалификации Лиги конференций, где будет еще один шанс пробиться в еврокубковую осень.

Как "Динамо" играет против греческих клубов

Греческие команды традиционно остаются непростыми соперниками для "Динамо". За годы выступлений в еврокубках киевляне встречались с ПАОКом, "Олимпиакосом", АЕКом, "Арисом" и другими представителями Греции.

К слову, с ПАОКом у киевлян уже был небольшой опыт противостояний. Правда, было это в 1976 году, а полвека назад! Тогда легендарная киевская команда не оставила грекам шансов в матчах Лиги чемпионов: 4:0 в Киеве и 0:2 в Греции.

В последний раз с греческим клубом "Динамо" пересекалось относительно недавно – в 2023 году. Что интересно, это тоже был клуб из Салоников – "Арис". В рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо" уступило сопернику на выезде 0:1, но в Румынии победило 2:1 и в серии пенальти вышло в следующий раунд, где уступило "Бешикташу".

Чем запомнился первый матч

Первая встреча в Люблине подтвердила, что команды примерно равны по своим возможностям. ПАОК лучше реализовал собственные моменты, тогда как "Динамо" было близко к тому, чтобы избежать поражения. Однако Пономаренко не реализовал свой шанс на последних минутах матча.

В то же время, именно ошибки в обороне стоили киевлянам положительного результата. Перед ответным матчем тренерскому штабу необходимо найти баланс между необходимостью атаковать и надежностью у собственных ворот.

От "Динамо" понадобится максимально дисциплинированная игра, ведь хозяева обязательно попытаются воспользоваться свободными зонами во время быстрых контратак.

Атмосфера "Тумбы" – еще один соперник

Домашний стадион Паока традиционно входит в число самых горячих арен Греции. В еврокубковые вечера "Тумба" превращается в настоящий котел, часто помогающий хозяевам переламывать ход матчей.

Для многих молодых футболистов "Динамо" станет одним из самых сложных выездов в карьере. Конкретно психологическая стойкость может оказаться более принципиальной, чем тактическая подготовка.

Владислав Ващук призывает к сплоченности

Бывший футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук в эксклюзивном комментарии для Sport RBC.UA поделился соображениями по поводу второго матча.

Владислав Ващук (фото: ФК "Динамо" Киев)

"Решающим фактором, который позволит пройти "Динамо" дальше, станет правильный настрой, сплоченность команды и поддержка друг друга. Надо сыграть как команда, которая хочет добиться нужного результата. Это очень важная вещь: если они объединятся, то смогут пройти ПАОК", – сказал Ващук.

Одним из слабых мест "Динамо" в этом сезоне считается центр защиты. Как футболист, игравший именно на позиции центрального защитника, Владислав Ващук рекомендует действующим игрокам действовать проще и не придумывать моменты у собственных ворот.

"Что бы я посоветовал Михавко и Биловару? Задача проста: не придумывать моменты у своих ворот, играли вперед. Где можно – играть проще, быть уверенными в своих действиях. Если эпизод 50 на 50, то не рисковать, сыграть просто, но надежно", – отметил Владислав Ващук.

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Где смотреть матч ПАОК – "Динамо"

В Украине прямую трансляцию поединка проведет телеканал 2+2 и онлайн-платформа "Киевстар ТВ". Начало встречи – в 20:45 по киевскому времени.