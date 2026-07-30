ПАОК – "Динамо": що потрібно киянам для виходу далі та де дивитися матч Ліги Європи

Після драматичної першої зустрічі в Любліні київське "Динамо" сьогодні проведе вирішальний матч проти ПАОКа у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. На кону – не лише вихід до наступної стадії турніру, а й фактично гарантія єврокубкової осені.

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Не лише наступний раунд: що стоїть на кону

Поразка 2:3 у першому матчі залишила "Динамо" цілком реальні шанси перевернути хід протистояння у Салоніках. Для цього команді Ігоря Костюка необхідно перемагати на полі ПАОКа.

Якщо кияни виграють з різницею в один м'яч, команди зіграють додатковий час. Перемога "Динамо" у два або більше м'ячів одразу виведе український клуб до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Будь-яка нічия або перемога ПАОКа означатиме завершення єврокубкового шляху динамівців саме в цьому турнірі.

На кону для "Динамо" – не лише вихід до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перемога над ПАОКом дозволить киянам продовжити боротьбу за місце в основному етапі другого за престижністю єврокубка. У разі поразки український клуб перейде до кваліфікації Ліги конференцій, де матиме ще один шанс пробитися до єврокубкової осені.

Як "Динамо" грає проти грецьких клубів

Грецькі команди традиційно залишаються непростими суперниками для "Динамо". За роки виступів у єврокубках кияни зустрічалися з ПАОКом, "Олімпіакосом", АЕКом, "Арісом" та іншими представниками Греції.

Саме з ПАОКом кияни вже мали невеликий досвід протистоянь. Щоправда, було це у 1976 році, аже півстоліття тому! Тоді легендарна київська команда не залишила грекам шансів в матчах Ліги чемпіонів: 4:0 у Києві і 0:2 у Греції.

Востаннє ж із грецьким клубом "Динамо" перетиналося відносно нещодавно – у 2023 році. Що цікаво, це теж був клуб із Салоніків – "Аріс". В рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Динамо" поступилося супернику на виїзді 0:1, але в Румунії перемогло 2:1 і у серії пенальті вийшло до наступного раунду, де поступилося "Бешикташу".

Чим запам'ятався перший матч

Перша зустріч у Любліні підтвердила, що команди приблизно рівні за своїми можливостями. ПАОК краще реалізував власні моменти, тоді як "Динамо" було близьким до того, аби уникнути поразки. Однак Пономаренко не реалізував свій шанс на останніх хвилинах матчу.

Водночас саме помилки в обороні коштували киянам позитивного результату. Перед матчем-відповіддю тренерському штабу необхідно знайти баланс між необхідністю атакувати та надійністю біля власних воріт.

Від "Динамо" знадобиться максимально дисциплінована гра, адже господарі неодмінно спробують скористатися вільними зонами під час швидких контратак.

Атмосфера "Тумби" – ще один суперник

Домашній стадіон ПАОКа традиційно входить до числа найгарячіших арен Греції. У єврокубкові вечори "Тумба" перетворюється на справжній котел, який часто допомагає господарям переламувати хід матчів.

Для багатьох молодих футболістів "Динамо" це стане одним із найскладніших виїздів у кар'єрі. Саме психологічна стійкість може виявитися не менш важливою, ніж тактична підготовка.

Владислав Ващук закликає до згуртованості

Колишній футболіст київського "Динамо" Владислав Ващук в ексклюзивному коментарі для Sport RBC.UA поділився міркуваннями стосовно другого матчу.

Владислв Ващук (фото: ФК "Динамо" Київ)

"Вирішальним фактором, який дозволить пройти "Динамо" далі, стане правильний настрій, згуртованість команди та підтримка одне одного. Треба зіграти як команда, яка хоче досягти потрібного результату. Це дуже важлива річ: якщо вони об'єднаються, то зможуть пройти ПАОК", – сказав Ващук.

Одним зі слабких місць "Динамо" цього сезону вважається центр захисту. Як футболіст, який грав саме на позиції центрального захисника, Владислав Ващук рекомендує чинним гравцями діяти простіше і не вигадувати моменти біля власних воріт.



"Що б я порадив Михавку та Біловару? Задача проста: не придумувати моменти біля своїх воріт, грали вперед. Де можна – грати простіше, бути впевненими в своїх діях. Якщо епізод 50 на 50, то не ризикувати, зіграти просто, але надійно", – зазначив Владислав Ващук.

Що кажуть букмекери

Матч "Динамо" у Лізі Європи вже на горизонті, а на GGBET уже готово все, щоб зробити його ще драйвовішим: широка лінія, готові експреси, бетбілдери, топові коефіцієнти та швидкі виплати.

Експерти GGBET віддають перевагу ПАОК з коефіцієнтом 1.8, успіх "Динамо" оцінюють в 4.25, а нічию в 3.89. Зроби свій вибір на ggbet.ua. Все буде GG!

Де дивитися матч ПАОК – "Динамо"

В Україні пряму трансляцію поєдинку здійснить телеканал 2+2 та онлайн-платформа "Київстар ТБ". Початок зустрічі – о 20:45 за київським часом.