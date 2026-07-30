"Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій

У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ проведе вирішальний матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського "Гента". Перша гра суперників закінчилася сухою нічиєю.

Коли і де дивитися поєдинок онлайн – підкаже Sport RBC.UA .

Диспозиція перед грою та кадрова ситуація

Перша зустріч, яка відбулася тиждень тому, стала для черкаського ЛНЗ історичним дебютом на міжнародній арені. Попри статус аутсайдера, українська команда змогла втримати дисципліну в обороні та відповісти гострими контратаками. Гра завершилася з рахунком 0:0, зберігши рівні шанси для обох колективів.

До повторної дуелі команди підходять у різному стані:

ЛНЗ: Черкасці підійшли до гри без кадрових втрат. Усі ключові виконавці готові вийти на поле.

Черкасці підійшли до гри без кадрових втрат. Усі ключові виконавці готові вийти на поле. "Гент": У бельгійців очікується повернення нападника Макса Діна, який у першому матчі виходив лише на заміну через пошкодження. Водночас під питанням залишається участь Максима Паскочі та Матіса Самуаза.

Що чекає на переможця

Переможець українсько-бельгійської дуелі за сумою двох матчів вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Там на кращу команду чекає зустріч із переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) – "Левадія" (Естонія) (у першій зустрічі естонці сенсаційно перемогли в гостях – 2:1).

Команда, що зазнає поразки, остаточно припинить виступи в єврокубках сезону-2026/27.

Де та коли дивитися матч

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток косовського арбітра Генчі Нузи пролунає о 21:30 за київським часом.

Українські уболівальники матимуть змогу переглянути вирішальну гру у вільному доступі. Офіційну та безкоштовну онлайн-трансляцію поєдинку покаже платформа "Київстар ТБ". Для доступу до прямого ефіру платна передплата не потрібна – достатньо лише пройти швидку реєстрацію на сервісі.