"Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій

У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ проведе вирішальний матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського "Гента". Перша гра суперників закінчилася сухою нічиєю.
Коли і де дивитися поєдинок онлайн – підкаже Sport RBC.UA.
Перша зустріч, яка відбулася тиждень тому, стала для черкаського ЛНЗ історичним дебютом на міжнародній арені. Попри статус аутсайдера, українська команда змогла втримати дисципліну в обороні та відповісти гострими контратаками. Гра завершилася з рахунком 0:0, зберігши рівні шанси для обох колективів.
До повторної дуелі команди підходять у різному стані:
Переможець українсько-бельгійської дуелі за сумою двох матчів вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Там на кращу команду чекає зустріч із переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) – "Левадія" (Естонія) (у першій зустрічі естонці сенсаційно перемогли в гостях – 2:1).
Команда, що зазнає поразки, остаточно припинить виступи в єврокубках сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток косовського арбітра Генчі Нузи пролунає о 21:30 за київським часом.
Українські уболівальники матимуть змогу переглянути вирішальну гру у вільному доступі. Офіційну та безкоштовну онлайн-трансляцію поєдинку покаже платформа "Київстар ТБ". Для доступу до прямого ефіру платна передплата не потрібна – достатньо лише пройти швидку реєстрацію на сервісі.
Раніше житомирське "Полісся" зазнало прикрої поразки від "Копенгагена" і вибуло з Ліги конференцій.