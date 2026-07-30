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Футбол 30 липня 2026 · 08:55

"Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій

Після нічиєї в першій грі черкаський клуб побореться в Бельгії за путівку до наступного раунду
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій
У першому поєдинку суперники не виявили сильнішого (фото: ФК ЛНЗ)

У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ проведе вирішальний матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського "Гента". Перша гра суперників закінчилася сухою нічиєю.

Коли і де дивитися поєдинок онлайн – підкаже Sport RBC.UA.

Диспозиція перед грою та кадрова ситуація

Перша зустріч, яка відбулася тиждень тому, стала для черкаського ЛНЗ історичним дебютом на міжнародній арені. Попри статус аутсайдера, українська команда змогла втримати дисципліну в обороні та відповісти гострими контратаками. Гра завершилася з рахунком 0:0, зберігши рівні шанси для обох колективів.

До повторної дуелі команди підходять у різному стані:

  • ЛНЗ: Черкасці підійшли до гри без кадрових втрат. Усі ключові виконавці готові вийти на поле.
  • "Гент": У бельгійців очікується повернення нападника Макса Діна, який у першому матчі виходив лише на заміну через пошкодження. Водночас під питанням залишається участь Максима Паскочі та Матіса Самуаза.

Що чекає на переможця

Переможець українсько-бельгійської дуелі за сумою двох матчів вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Там на кращу команду чекає зустріч із переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) – "Левадія" (Естонія) (у першій зустрічі естонці сенсаційно перемогли в гостях – 2:1).

Команда, що зазнає поразки, остаточно припинить виступи в єврокубках сезону-2026/27.

&quot;Гент&quot; – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій

Де та коли дивитися матч

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток косовського арбітра Генчі Нузи пролунає о 21:30 за київським часом.

Українські уболівальники матимуть змогу переглянути вирішальну гру у вільному доступі. Офіційну та безкоштовну онлайн-трансляцію поєдинку покаже платформа "Київстар ТБ". Для доступу до прямого ефіру платна передплата не потрібна – достатньо лише пройти швидку реєстрацію на сервісі.

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Теги: ЛНЗ Футбол Ліга конференцій УЄФА
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