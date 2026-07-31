З високо піднятою головою: ЛНЗ програв "Генту" та вибув з Ліги конференцій

Черкаський ЛНЗ у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій поступився "Генту". Долю матчу вирішила серія пенальті, де більш влучними були саме господарі.

Черкаський клуб вдруге видав майже зразковий перформанс в захисті та не пропустив з гри. В атаці ж команді Віталія Пономарьова не вистачило удачі та майстерності, щоб реалізувати бодай один з моментів.

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

"Гент" (Гент, Бельгія) - ЛНЗ (Черкаси, Україна) - 0:0 (4:2 за пенальті)

Стартовий склад черкащан:

Паламарчук - Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч - Рябов, Дідик, Якубу - Кузик, Девід, Ассінор.

Запасні: Дайко, Доник, Кравчук, Кітела, Ледвій, Микитишин, Пастух, Самойленко, Смотрицький, Таллес, Твердохліб, Цара.

Контроль бельгійців, моменти ЛНЗ

Господарі матчу не стали припускатися помилок першого матчу, та від самого початку взяли м'яч під контроль. Втім, свисток на перерву показав, що більше моментів у воріт суперників створив саме український клуб. Свої моменти мали Ассінор, Девід, Якубу та Пасіч.

Втім, найнебезпечнішим був саме момент біля воріт Паламарчука. Вергара намагався головою переправити м'яч після кутового з лівого флангу від Араужу. Але м'яч пролетів над воротами.

Чотири тайми без голів

Друга половина матчу розпочалася з моментів від "Генту", Втім, ударам Ван дер Гейдена та Діна також не вистачило влучності. Та й загалом ЛНЗ діяв в обороні майже безпомилково.

І саме такий надійний захист призвів до того, що за 180 хвилин жодна з команд так і не змогла забити. Хоча на останніх хвилинах героєм Черкас міг стати Микитишин. Проте його удару забракло сили - і з ним без проблем впорався Руф.

Бельгійський прес

В екстра-таймах ролі команд остаточно визначилися - "Гент" виключно атакував, ЛНЗ виключно захищався, подекуди по кілька хвилин не маючи змоги навіть вибити м'яч.

Але надійна гра захисників та останній рубіж в обличчі Паламарчука не підвели - і доля цього матчу мала вирішити серія пенальті.

Холоднокровність бельгійців

В серії пенальті клас виконавців "Гента" все ж дався взнаки - бельгійці безпомилково виконали чотири удари. А от у ЛНЗ с позначки схибили Твердохліб та Кузик.

З ударом Єгора впорався воротар "Гента". А Денис Кузик запустив ракету в поперечку. Тож, на жаль, на цьому єврокубкова кампанія черкаського клуба зупинилась.