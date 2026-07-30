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Футбол 30 липня 2026 · 14:02

Довбик змінив клуб у Серії А: українець продовжить кар'єру в "Болоньї"

29-річний нападник йде з "Роми", але залишиться в Італії
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Довбик змінив клуб у Серії А: українець продовжить кар'єру в "Болоньї"
Артем Довбик (фото: Instagram/tema_dovbyk)

Форвард збірної України Артем Довбик залишає "Рому" та продовжить кар'єру в "Болоньї". Клуби погодили перехід 29-річного нападника на правах оренди до завершення сезону-2026/27.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку "Болоньї" в соцмережі X.

Деталі трансферу Довбика в "Болонью"

Артем Довбик проведе сезон-2026/27 у складі "Болоньї" на правах оренди. Переїзд українця безпосередньо пов'язаний із переходом форварда Сантьяго Кастро до "Роми". Саме після домовленості щодо аргентинця римляни дали згоду на відхід Довбика до іншого клубу Серії А.

Для самого нападника це шанс отримати більше ігрової практики після непростого періоду в столиці Італії, де на його виступи вплинули травми та кадрові зміни в команді. За час виступів за "Рому" українець провів 63 матчі у всіх турнірах, у яких забив 20 голів.

Кар'єра Артема Довбика

Довбик є вихованцем черкаського футболу. На професійному рівні виступав за "Дніпро", молдовську "Зорю" (Бєльці), данський "Мідтьюлланн", "Сеннер'юск", "Дніпро-1", а влітку 2023 року перейшов до іспанської "Жирони".

Саме в Іспанії українець провів найуспішніший сезон у кар'єрі. У кампанії-2023/24 він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, допоміг "Жироні" вперше в історії здобути путівку до Ліги чемпіонів і був визнаний одним із найкращих нападників чемпіонату.

У серпні 2024 року "Рома" придбала Довбика, після чого він дебютував у Серії А. Також форвард є одним із лідерів збірної України, за яку регулярно виступає з 2021 року.

"Болонья" у минулому сезоні

У сезоні-2025/26 "Болонья" знову підтвердила статус одного з найміцніших клубів Серії А. Команда боролася за місця в єврокубках, однак у підсумку посіла 8 місце.

У новому сезоні "россоблу" також виступатимуть на європейській арені, тому потребували посилення лінії атаки. Саме Артема Довбика в клубі розглядають як одного з ключових виконавців, який має допомогти команді як у чемпіонаті Італії, так і в єврокубках.

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Теги: Рома Артем Довбик Футбол
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