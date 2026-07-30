Довбик сменил клуб в Серии А: украинец продолжит карьеру в "Болонье"

Форвард сборной Украины Артем Довбик покидает "Рому" и продолжит карьеру в "Болонье". Клубы согласовали переход 29-летнего нападающего на правах аренды к завершению сезона-2026/27.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу "Болоньи" в соцсети X.

Детали трансфера Довбика в "Болонью"

Артём Довбик проведет сезон-2026/27 в составе "Болоньи" на правах аренды. Переезд украинца напрямую связан с переходом форварда Сантьяго Кастро в "Рому". Именно после договоренности по поводу аргентинца римляне дали согласие на уход Довбика в другой клуб Серии А.

Для самого нападающего шанс получить больше игровой практики после непростого периода в столице Италии, где на его выступления повлияли травмы и кадровые изменения в команде. За время выступлений за Рому украинец провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов.

Карьера Артема Довбика

Довбик является питомцем черкасского футбола. На профессиональном уровне выступал за "Днепр", молдавскую "Зарю" (Бельцы), датский "Митьюлланн", "Сеннерьюск", "Днепр-1", а летом 2023 года перешел в испанскую "Жирону".

Именно в Испании украинец провел успешный сезон в карьере. В кампании-2023/24 он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, помог "Жирони" впервые в истории завоевать путевку в Лигу чемпионов и был признан одним из лучших нападающих чемпионата.

В августе 2024 "Рома" приобрела Довбика, после чего он дебютировал в Серии А. Также форвард является одним из лидеров сборной Украины, за которую регулярно выступает с 2021 года.

"Болонья" в прошлом сезоне

В сезоне-2025/26 "Болонья" снова подтвердила статус одного из самых крепких клубов Серии А. Команда боролась за места в еврокубках, однако в итоге заняла 8 место.

В новом сезоне "россоблу" также будут выступать на европейской арене, поэтому нуждались в усилении линии атаки. Именно Артема Довбика в клубе рассматривают как одного из ключевых исполнителей, который должен помочь команде как в чемпионате Италии, так и в еврокубках.