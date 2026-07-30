Без шансов и без голов: "Динамо" вылетело из Лиги Европы от ПАОКа

"Динамо" во второй раз уступило ПАОКу в матче Лиги Европы. Дубль Констанетиласа на границе таймов окончательно выбил киевлян в Лигу конференций.

Киевляне подходили к этому матчу, отставая от греков на один гол. Но в матче на стадионе в Салониках забить хотя бы раз игроки "Динамо" так и не смогли.

Лига Европы. 2-й раунд квалификации. Ответный матч

ПАОК (Салоники, Греция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Константелиас, 45+1, 48.

Стартовый состав киевлян:

Суркис - Михавко, Тиаре, Кендзера, Сыч - Бражко, Лонвейк, Буяльский- Редушко, Пономаренко, Волошин.

Запасные: Нещерет, Ольховой, Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Коробов, Рубчинский, Кабаев, Малыш, Герреро, Беловар, Мунгенге.

Костюк внес значительные изменения в стартовый состав (Фото: ФК "Динамо" Киев)

Гол в раздевалку

Первая половина встречи прошла в равной игре - ни "Динамо", ни ПАОК не могли создать опасные моменты у ворот соперника. Хотя в целом подходы были - статистика УЕФА насчитала 5 ударов (4 в створ) по воротам "Динамо", и 3 удара (1 в створ) по воротам ПАОК.

Но все решил один эпизод в компенсированное время – Бражко и Волошин отключились из эпизода, решив, что судья остановит игру. Но остановки не было, и Константелиас почти без сопротивления пробил по воротам Суркиса.

Контрольный выстрел

Начало второго тайма оказалось еще более ужасающим для киевлян. Уже на 48 минуте Константелиас протянул мяч по центру, а затем сместился вдоль линии штрафной, обыграв Кендзеру и Тиаре и отправил мяч под стойку ворот Суркиса.

После этого "Динамо" пыталось вернуться в игру. И даже имело для этого несколько неплохих шансов - штанга после навеса со штрафного от Буяльского, снова штанга после удара Бражко.

Но финальный свисток всё равно зафиксировал "сухую" победу ПАОКа — 2:0.

Последний шанс "Динамо"

Поражение от ПАОКа привело к вылету "Динамо" из Лиги Европы. Но шансы на еврокубковую осень для киевлян еще не упущены.

Столичный гранд попытается выйти в основной этап Лиги конференций. Для этого "Динамо" предстоит победить неудачнику пары "Карабах" (Азербайджан)/ЦСКА София (Болгария) .