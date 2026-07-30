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Футбол 30 июля 2026 · 09:54

Готовы к враждебной атмосфере: Костюк вспомнил прошлый опыт перед игрой "Динамо" с ПАОКом

Главный тренер киевлян рассказал о кадровой ситуации и давлении в Салониках
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Готовы к враждебной атмосфере: Костюк вспомнил прошлый опыт перед игрой "Динамо" с ПАОКом
Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо")

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк пообщался с журналистами накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Наставник "бело-синих" рассказал о выводах после первого поединка и оценил шансы своих подопечных.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию.

О негативном опыте в Салониках

Игорь Костюк вспомнил свой предыдущий опыт противостояния с ПАОКом в 2019 году во главе юношеской команды "Динамо" U-19. По словам тренера, игра в Греции всегда сопровождается тяжелой атмосферой.

"Тогда мы в Киеве победили 3:0, а здесь пропустили два мяча в первом тайме. Также запомнилась атмосфера: в голову летели бутылки, зажигалки - все подряд. Мы не могли оставить стадион в течение двух часов. Мы ожидаем подобное давление, но команда к этому готова", - отметил он.

Работа над ошибками и кадровая ситуация

Наставник "бело-синих" подчеркнул, что тренерский штаб проанализировал причины поражения в первой встрече в Люблине (2:3) и сделал надлежащие выводы о нейтрализации лидеров соперника.

"Первое, что мы на себе почувствовали - это качество игроков, которые хорошо использовали наши ошибки. То, что мы планировали - не дать сопернику пространства, в то же время используя свои моменты - сработало. Но ошибки, допущенные в переходных фазах, сыграли ключевую роль в матче", - отметил Костюк.

Относительно кадровой ситуации перед решающим поединком. Владислав Кабаев вернулся в общую группу и тренируется вместе с командой. Александр Тимчик и Николай Михайленко остались в Люблине, где продолжают восстановление по индивидуальной программе.

Настрой на ответный матч

Несмотря на отрицательный результат первой игры, в лагере киевлян сохраняют оптимизм и считают, что итоговая интрига в дуэли еще не исчерпана.

"Мы проанализировали ошибки в переходных фазах. Команда проявила характер в первой игре, когда отыграла один мяч и имела возможность забить еще. Нас ждет интересный поединок. Позади только первый тайм, и нет ничего невозможного", - подытожил Костюк.

Матч ПАОК – "Динамо" состоится в четверг, 30 июля, в греческом городе Салоники. Начало – в 20:45.

Ранее житомирское "Полесье" потерпело досадное поражение от "Копенгагена" и выбыло из Лиги конференций.

Теги: Динамо Лига Европы Игорь Костюк Футбол
Главные матчи
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Лига конференций Матч завершено
Копенгаген 2:1 Полесье
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