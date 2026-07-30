Готові до ворожої атмосфери: Костюк пригадав минулий досвід перед грою "Динамо" з ПАОКом

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Наставник "біло-синіх" розповів про висновки після першого поєдинку та оцінив шанси своїх підопічних.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на передматчеву прес-конференцію.

Про негативний досвід у Салоніках

Ігор Костюк пригадав свій попередній досвід протистояння з ПАОКом у 2019 році на чолі юнацької команди "Динамо" U-19. За словами тренера, гра у Греції завжди супроводжується важкою атмосферою.

"Тоді ми в Києві перемогли 3:0, а тут пропустили два м'ячі у першому таймі. Також запам'яталася атмосфера: у голову летіли пляшки, запальнички – все підряд. Ми не могли залишити стадіон протягом двох годин. Ми очікуємо на подібний тиск, але команда до цього готова", - зазначив наставник киян.

Робота над помилками та кадрова ситуація

Керманич "біло-синіх" підкреслив, що тренерський штаб проаналізував причини поразки у першій зустрічі в Любліні (2:3) та зробив належні висновки щодо нейтралізації лідерів суперника.

"Перше, що ми на собі відчули – це якість гравців, які добре використали наші помилки. Те, що ми планували – не дати супернику простору, в той самий час використовуючи свої моменти – спрацювало. Але помилки, яких припустилися в перехідних фазах, зіграли ключову роль у матчі", – зазначив Костюк.

Щодо кадрової ситуації перед вирішальним поєдинком. Владислав Кабаєв повернувся до загальної групи та тренується разом із командою. А от Олександр Тимчик та Микола Михайленко залишилися в Любліні, де продовжують відновлення за індивідуальною програмою.

Налаштування на матч-відповідь

Незважаючи на негативний результат першої гри, у таборі киян зберігають оптимізм та вважають, що підсумкова інтрига в дуелі ще не вичерпана.

"Ми проаналізували помилки у перехідних фазах. Команда проявила характер у першій грі, коли відіграла один м'яч і мала нагоди забити ще. На нас чекає цікавий поєдинок. Позаду тільки перший тайм, і немає нічого неможливого", — підсумував Костюк.

Матч ПАОК – "Динамо" відбудеться у четвер, 30 липня у грецькому місті Салоніки. Початок – о 20:45.