7 інтриг перед новим сезоном УПЛ

Коментатор Кирило Круторогов в авторській колонці для Sport RBC.UA ділиться власними очікуваннями від нового сезону УПЛ.
Беззаперечно, четверта позиція київської команди в минулому розіграші чемпіонату – великий, кричущий провал. Врятувало сезон для неї лише здобуття Кубку – бо це плюс трофей та путівка в Лігу Європи.
На мою думку, склад Динамо однозначно здатний боротися якщо не за золото (але і це можливо), то за другу сходинку УПЛ. До того ж щороку в кваліфікаційних циклах євротурнірів є чимало команд із куди скромнішими складами, які вибивають відчутних фаворитів та сенсаційно пробиваються на етапи ліг. Ростер Динамо видається таким, що цілком має грати якщо не в основному раунді Ліги Європи, то Ліги конференцій точно, ще й претендувати на плейоф.
АЛЕ зміст і якість гри киян роблять їх неконкурентними навіть там, що дивує та розчаровує.
Склад київського "Динамо" перед матчем із ПАОК (фото: ФК "Динамо" Київ)
Ба більше, Ліга конференцій може навіть заважати динамівцям краще виступити в УПЛ, тож якщо пройти Карабах не вдасться, можливо, для них це буде навіть плюсом. Як парадоксально це не звучало б. Хоч це і не вирішить їхніх проблем.
Динамо зобовʼязане виступити в чемпіонаті краще, ніж в минулому сезоні. Їхні вболівальники заслуговують на це. Але є відчуття, що їхнім турнірним максимумом буде хіба що третя сходинка, що навряд чи можна буде вважати прогресом.
Гірники відчутно переважають конкурентів в УПЛ за усіма критеріями. Хоча не можна стверджувати, що їхній виступ у минулому сезоні був аж таким переконливим та феєричним за грою. Але золото здобули, тож завдання виконали.
Кампанія Ліги конференцій, ще й така тривала, через умови логістики накладала свої відбитки на внутрішні турніри – команда була виснаженою в першу чергу морально (як і будь-які люди з дороги, а Шахтар по суті жив у дорозі), перемикатися давалося не просто.
"Шахтар" провів якісні спаринги у міжсезоння (фото: ФК "Шахтар")
Проте в цьому сезоні гірники гратимуть в турнірі мрії – в Лізі чемпіонів, і, не сумніваюся, з моменту здобуття прямої путівки подумки весь час перебувають вже там. Команда, авжеж, докладатиме зусиль, аби проявити себе в ЛЧ, легіонери прагнутимуть показати себе там і з егоїстичної точки зору також, аби продати себе – очевидно, результати даватимуться не просто, бо всі суперники класного рівня, і це однозначно позначатиметься на виступі команди в чемпіонаті.
Плюс – все та ж важка логістика. І саме це, і виключно це можуть завадити Шахтарю стати чемпіонами у наступному сезоні УПЛ.
"Полісся" – єдині, хто можуть влаштувати золоту інтригу
Житомирська команда під керівництвом Руслана Ротаня прогресує за грою, влітку вдалося стабілізувати склад – попрощатися з тими, хто не підходив, і точково підсилитися. На папері вовки реально здатні здобувати очки в матчах з кожним суперником в УПЛ. І не вихід в основний раунд Ліги конференцій, ще й на контрасті з участю Шахтаря в ЛЧ, може їм суттєво допомогти.
"Полісся" рано вибуло з єврокубкової боротьби (фото: ФК "Полісся")
Підсумкова друга сходинка також стане свідченням продовження прогресу в здобутті результатів, але за відчуттям вони спробують кинути виклик Шахтарю в боротьбі за чемпіонство.
ЛНЗ минулого сезону відверто здивував усіх, здобувши срібло, довгий час претендуючи навіть на золото. Черкасці видали рівний та стабільний виступ на максимально довгій дистанції. І у міжсезоння, здається, слабшими не стали.
ЛНЗ був близьким до дива в матчах із "Гентом" (фото: ФК ЛНЗ)
Матчі проти "Гента" в Лізі конференцій попри підсумкову поразку в серії пенальті не розчарували, а, скоріше, заслужили на компліменти. І є відчуття, що ЛНЗ спроможне видавати на гірший футбол в чемпіонаті, ніж той, що був у минулому сезоні.
Чи це так? Також гарна інтрига. Бо тоді конкуренція щонайменша за срібло-бронзу буде дуже цікавою.
"Металіст 1925" перетворився на "Харків", клуб показує класну роботу загалом в плані селекції та маркетингу, залишається лише здобути турнірні результати. І поки що в цьому плані харківʼяни видаються великою загадкою.
За складом та умовами у них є все для того, аби претендувати щонайменше на бронзу, хоча у минулому сезоні було аж надто багато прагматизму у грі, причому, такого, який на відміну від ЛНЗ не вдалося конвертувати у стабільні очки.
"Карпати" з тренером Франом Фернандесом у минулому сезоні спершу побуксували, а потім завелися. У міжсезоння до команди приєдналися гравці, що пройшли академії "Реала", "Атлетико", "Реал Сосьєдада" і "Барселони".
Так, мабуть, не за свій феєричний футбол вони зрештою опинилися в нашому чемпіонаті, але їхня школа та досвід цілком можуть датися взнаки і принести користь львівській команді. За цим також цікаво буде подивитися.
Матвій Пономаренко почав грати за першу команду "Динамо" з зими, забивав майже щоматчу і став найкращим бомбардиром всього сезону. У нього дійсно великий потенціал, він спроможний забивати ще більше і заслуговує грати в топ-лізі вже невдовзі. Але цікаво, як хлопець пройде випробування мідними трубами – коли про нього багато говорять, сватають в імениті клуби, а він підписує новий контракт з киянами, ймовірно, на вигідніших умовах, що може і розслабляти.
Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо" Київ)
Якщо з ним цього не трапиться, гадаю, Пономаренко за прикладом Довбика сезону 2022-23 здатний забити понад 20 голів та поїхати за кордон наступного літа.
17-річний Бруніньйо – новачок "Шахтаря" вже у спарингах встиг показати класну гру, забив чимало голів та видається тим, хто може стати новим Кевіном або навіть Вілліаном, з яким його порівнюють за зовнішність. Навіть у цьому віці він цілком здатний наробити галасу в УПЛ. Подивимося, чи зможе.