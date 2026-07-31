7 інтриг перед новим сезоном УПЛ

"Динамо" зобовʼязане спрогресувати, але не зможе

Беззаперечно, четверта позиція київської команди в минулому розіграші чемпіонату – великий, кричущий провал. Врятувало сезон для неї лише здобуття Кубку – бо це плюс трофей та путівка в Лігу Європи.

На мою думку, склад Динамо однозначно здатний боротися якщо не за золото (але і це можливо), то за другу сходинку УПЛ. До того ж щороку в кваліфікаційних циклах євротурнірів є чимало команд із куди скромнішими складами, які вибивають відчутних фаворитів та сенсаційно пробиваються на етапи ліг. Ростер Динамо видається таким, що цілком має грати якщо не в основному раунді Ліги Європи, то Ліги конференцій точно, ще й претендувати на плейоф.

АЛЕ зміст і якість гри киян роблять їх неконкурентними навіть там, що дивує та розчаровує.

Склад київського "Динамо" перед матчем із ПАОК (фото: ФК "Динамо" Київ)

Ба більше, Ліга конференцій може навіть заважати динамівцям краще виступити в УПЛ, тож якщо пройти Карабах не вдасться, можливо, для них це буде навіть плюсом. Як парадоксально це не звучало б. Хоч це і не вирішить їхніх проблем.

Динамо зобовʼязане виступити в чемпіонаті краще, ніж в минулому сезоні. Їхні вболівальники заслуговують на це. Але є відчуття, що їхнім турнірним максимумом буде хіба що третя сходинка, що навряд чи можна буде вважати прогресом.

"Шахтар" має стати чемпіоном, але ЛЧ створить проблеми

Гірники відчутно переважають конкурентів в УПЛ за усіма критеріями. Хоча не можна стверджувати, що їхній виступ у минулому сезоні був аж таким переконливим та феєричним за грою. Але золото здобули, тож завдання виконали.

Кампанія Ліги конференцій, ще й така тривала, через умови логістики накладала свої відбитки на внутрішні турніри – команда була виснаженою в першу чергу морально (як і будь-які люди з дороги, а Шахтар по суті жив у дорозі), перемикатися давалося не просто.

"Шахтар" провів якісні спаринги у міжсезоння (фото: ФК "Шахтар")

Проте в цьому сезоні гірники гратимуть в турнірі мрії – в Лізі чемпіонів, і, не сумніваюся, з моменту здобуття прямої путівки подумки весь час перебувають вже там. Команда, авжеж, докладатиме зусиль, аби проявити себе в ЛЧ, легіонери прагнутимуть показати себе там і з егоїстичної точки зору також, аби продати себе – очевидно, результати даватимуться не просто, бо всі суперники класного рівня, і це однозначно позначатиметься на виступі команди в чемпіонаті.

Плюс – все та ж важка логістика. І саме це, і виключно це можуть завадити Шахтарю стати чемпіонами у наступному сезоні УПЛ.

"Полісся" – єдині, хто можуть влаштувати золоту інтригу

Житомирська команда під керівництвом Руслана Ротаня прогресує за грою, влітку вдалося стабілізувати склад – попрощатися з тими, хто не підходив, і точково підсилитися. На папері вовки реально здатні здобувати очки в матчах з кожним суперником в УПЛ. І не вихід в основний раунд Ліги конференцій, ще й на контрасті з участю Шахтаря в ЛЧ, може їм суттєво допомогти.

"Полісся" рано вибуло з єврокубкової боротьби (фото: ФК "Полісся")

Підсумкова друга сходинка також стане свідченням продовження прогресу в здобутті результатів, але за відчуттям вони спробують кинути виклик Шахтарю в боротьбі за чемпіонство.

Чи не регресував ЛНЗ?

ЛНЗ минулого сезону відверто здивував усіх, здобувши срібло, довгий час претендуючи навіть на золото. Черкасці видали рівний та стабільний виступ на максимально довгій дистанції. І у міжсезоння, здається, слабшими не стали.

ЛНЗ був близьким до дива в матчах із "Гентом" (фото: ФК ЛНЗ)

Матчі проти "Гента" в Лізі конференцій попри підсумкову поразку в серії пенальті не розчарували, а, скоріше, заслужили на компліменти. І є відчуття, що ЛНЗ спроможне видавати на гірший футбол в чемпіонаті, ніж той, що був у минулому сезоні.

Чи це так? Також гарна інтрига. Бо тоді конкуренція щонайменша за срібло-бронзу буде дуже цікавою.

Що покаже загадковий "Харків"?

"Металіст 1925" перетворився на "Харків", клуб показує класну роботу загалом в плані селекції та маркетингу, залишається лише здобути турнірні результати. І поки що в цьому плані харківʼяни видаються великою загадкою.

За складом та умовами у них є все для того, аби претендувати щонайменше на бронзу, хоча у минулому сезоні було аж надто багато прагматизму у грі, причому, такого, який на відміну від ЛНЗ не вдалося конвертувати у стабільні очки.

Чи здатні вихованці "Реалу", "Атлетико" і "Барселони" підкорити УПЛ?

"Карпати" з тренером Франом Фернандесом у минулому сезоні спершу побуксували, а потім завелися. У міжсезоння до команди приєдналися гравці, що пройшли академії "Реала", "Атлетико", "Реал Сосьєдада" і "Барселони".

Так, мабуть, не за свій феєричний футбол вони зрештою опинилися в нашому чемпіонаті, але їхня школа та досвід цілком можуть датися взнаки і принести користь львівській команді. За цим також цікаво буде подивитися.

Пономаренко стане найкращим бомбардиром, Бруніньйо – відкриттям

Матвій Пономаренко почав грати за першу команду "Динамо" з зими, забивав майже щоматчу і став найкращим бомбардиром всього сезону. У нього дійсно великий потенціал, він спроможний забивати ще більше і заслуговує грати в топ-лізі вже невдовзі. Але цікаво, як хлопець пройде випробування мідними трубами – коли про нього багато говорять, сватають в імениті клуби, а він підписує новий контракт з киянами, ймовірно, на вигідніших умовах, що може і розслабляти.

Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо" Київ)

Якщо з ним цього не трапиться, гадаю, Пономаренко за прикладом Довбика сезону 2022-23 здатний забити понад 20 голів та поїхати за кордон наступного літа.

17-річний Бруніньйо – новачок "Шахтаря" вже у спарингах встиг показати класну гру, забив чимало голів та видається тим, хто може стати новим Кевіном або навіть Вілліаном, з яким його порівнюють за зовнішність. Навіть у цьому віці він цілком здатний наробити галасу в УПЛ. Подивимося, чи зможе.