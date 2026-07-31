Світоліна на класі покарала екс-росіянку на WTA 500 у Вашингтоні (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) з перемоги розпочала американську серію турнірів. У матчі другого кола змагань серії WTA 500 у Вашингтоні українка у двох сетах переграла екс-росіянку Поліну Кудерметову, яка нині виступає під прапором Узбекистану.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу .

WTA 500. Вашингтон. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Поліна Кудерметова (Узбекистан) – 7:6, 6:4

Як пройшла гра

Світоліна розпочала хардову частину сезону у статусі другої сіяної, тому стартувала одразу з другого кола. Її суперницею стала Поліна Кудерметова, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Старт поєдинку видався для українки нервовим. Кудерметова двічі виходила подавати на сет за рахунку 5:4 та 6:5. Проте Світоліна включила холодний розрахунок, відіграла загрозу, перевела гру на тай-брейк і дотиснула опонентку – 7:4.

У другій партії українка вже не віддавала ініціативу. Ключовим моментом став брейк у п'ятому геймі, після якого Еліна впевнено закрила матч на власній подачі – 6:4. Загалом протистояння тривало 1 годину та 29 хвилин.

Рекорд та наступна суперниця

З виходом у чвертьфінал Світоліна повторила особистий топ-результат на турнірі у Вашингтоні. На місцевих кортах вона вже грала на цій стадії у 2023 році – тоді поступилася Джессіці Пегулі.

У боротьбі за півфінал турніру із призовим фондом 1,63 млн доларів на Світоліну чекає філіппінка Александра Еала (WTA 28). У червні на трав'яних змаганнях у Берліні Еліна програла цій суперниці у двох сетах – 3:6, 4:6.