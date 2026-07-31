Свитолина на классе наказала экс-россиянку на WTA 500 в Вашингтоне (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) с победы начала американскую серию турниров. В матче второго круга соревнований серии WTA 500 в Вашингтоне украинка в двух сетах обыграла экс-россиянку Полину Кудерметову, ныне выступающую под флагом Узбекистана.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

WTA 500. Вашингтон. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 7:6, 6:4

Как прошла игра

Свитолина начала хардовую часть сезона в статусе второй сеяной, поэтому стартовала сразу со второго круга. Ее соперницей стала Полина Кудерметова, пробившаяся в основную сетку из квалификации.

Старт поединка выдался для украинки нервным. Кудерметова дважды выходила подавать на сет при счете 5:4 и 6:5. Однако Свитолина включила холодный расчет, отыграла угрозу, перевела игру на тай-брейк и дожала оппонентку – 7:4.

Во второй партии украинка уже не отдавала инициативу. Ключевым моментом стал брейк в пятом гейме, после которого Элина уверенно закрыла матч на собственной подаче – 6:4. В общем, противостояние длилось 1 час и 29 минут.

Рекорд и следующая соперница

С выходом в четвертьфинал Свитолина повторила личный топ-результат на турнире в Вашингтоне. На местных кортах она уже играла на этой стадии в 2023 году – тогда уступила Джессике Пегуле.

В борьбе за полуфинал турнира с призовым фондом 1,63 млн долларов Свитолину ждет филиппинка Александра Эала (WTA 28). В июне на травяных соревнованиях в Берлине Элина проиграла этой сопернице в двух сетах – 3:6, 4:6.