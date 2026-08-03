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Футбол 03 августа 2026 · 09:49

"Буковина" – ЛНЗ и "Шахтер" – "Кудровка": где и когда смотреть матчи стартового тура УПЛ

Действующие чемпион и серебряный призер проведут поединки во Львове
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Буковина" – ЛНЗ и "Шахтер" – "Кудровка": где и когда смотреть матчи стартового тура УПЛ
"Буковина" сыграет в УПЛ впервые с 1994 года (фото: ФК "Буковина")

Сегодня, 3 августа, новый сезон украинской Премьер-лиги продолжится двумя интересными противостояниями. Свой первый матч после 30-летнего перерыва в элите проведет черновицкая "Буковина", а чуть позже в игру вступит действующий чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

Где и когда смотреть игры – подскажет Sport RBC.UA.

"Буковина" – ЛНЗ

Львов, стадион "Украина". 15:30

Черновицкая команда возвращается в высший дивизион Украины впервые с сезона-1993/94. Из-за реконструкции родного стадиона подопечные Сергея Шищенко временно принимают соперников во Львове. В межсезонье триумфатор Первой лиги существенно усилился, подписав ряд опытных новичков и проведет оценку своих сил против вице-чемпиона в прошлом сезоне.

Черкасский ЛНЗ подходит к игре после вылета из квалификации Лиги конференций от бельгийского "Гента". Черкасчане сохранили костяк прошлогоднего состава и усилились несколькими футболистами. Интересно, что в истории очных встреч преимущество на стороне черновчан – в частности, "Буковина" выбила ЛНЗ из последнего розыгрыша Кубка Украины.

"Шахтер" – "Кудровка"

Львов, "Арена Львов". 18:00

Действующий чемпион Украины начинает защиту титула на фоне активной трансферной кампании – летом "горняки" потратили 25 млн евро на усиление состава (в частности, привлекли бразильцев Бруниньо и Райана Роберто, а также Глейкера Мендозу и Александра Караваева). Донетчане готовятся к выступлениям в Лиге чемпионов, поэтому ротация и интенсивность станут главными маркерами команды из первых туров.

"Кудровка" летом пережила масштабную перестройку кадров, потеряв нескольких ключевых исполнителей. Кроме того, против "Шахтера" из-за условий аренды не смогут сыграть арендованные у "горняков" новички – Николай Огарков, Кирилл Сигеев и Александр Ющенко. История встреч полностью на стороне донетчан: 2 победы в 2 матчах с общим счетом 7:1.

Где смотреть матчи

Все поединки покажет UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – MEGOGO, Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы рассказали о 7 главных интригах перед новым сезоном УПЛ.

Теги: Буковина УПЛ ЛНЗ Шахтер Футбол
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур 3 августа 15:30
Буковина - : - ЛНЗ
УПЛ. 1-й тур 3 августа 18:00
Шахтер - : - Кудривка
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
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