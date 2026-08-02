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Футбол 02 августа 2026 · 17:33

"Эпицентр" разбил "Оболонь" в дебютном матче УПЛ на родной арене (видео)

Киевляне продержались в Каменец-Подольском только тайм
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Эпицентр" разбил "Оболонь" в дебютном матче УПЛ на родной арене (видео)
"Эпицентр" не оставил шансов сопернику (фото: ФК "Эпицентр")

Каменец-Подольский впервые принял матч украинской Премьер-лиги на реконструированном стадионе. Местный "Эпицентр" отметил долгожданное возвращение домой уверенной победой над киевской "Оболонью".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка на официальном сайте УПЛ.

УПЛ, 1-й тур

"Эпицентр" – "Оболонь" – 3:0

Голы: Сифуэнтес, 59 (с пенальти), 78 (с пенальти), Миронюк, 67.

Праздник на трибунах и драма на поле

На родной арене подольский клуб устроил настоящий праздник: на трибунах рядом с украинскими флагами развевались испанские и албанские флаги – как поддержка для многочисленных легионеров команды.

Первая половина игры прошла в равной борьбе с несколькими опасными моментами и запомнилась досадной потерей в составе хозяев: на 39-й минуте из-за повреждения бедра поле досрочно покинул защитник Валерий Лучкевич.

Разгром после перерыва

Все главные действия развернулись во втором тайме.

59-я минута. Испанский легионер "Эпицентра" Хоакин Сифуэнтес четко реализовал пенальти, вписав свое имя в историю как автор первого гола УПЛ в Каменец-Подольском.

67-я минута. Хозяева провели образцовую контратаку – Вадим Сидун выдал точный прострел, а Николай Миронюк в касание удвоил преимущество.

78-я минута. Новичок "Эпицентра" – испанец Нене заработал второй 11-метровый из-за игры рукой соперника, и Сифуэнтес метко оформил дубль.

Последние 10 минут поединка "Оболонь" вынужденно доигрывала в меньшинстве из-за травмы Дмитрия Капинуса, когда все замены киевлян уже были исчерпаны. "Эпицентр" мог забивать и в четвертый раз, но ограничился тремя голами и завоевал первые три очка в сезоне.

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Теги: Оболонь УПЛ Футбол
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