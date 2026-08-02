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Другое 02 августа 2026 · 10:47

Украинский дуэт вырвал медаль Евро-2026 благодаря лучшему прыжку финала

София Выставкина и Ксения Байло совершили невероятный камбэк на Евро-2026 по прыжкам в воду.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинский дуэт вырвал медаль Евро-2026 благодаря лучшему прыжку финала
София Выставкина и Ксения Байло впервые выступали вместе (фото: Федерация прыжков в воду Украины)

Украинские прыгуньи в воду Ксения Байло и София Выставкина поднялись на пьедестал почета Евро-2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже. В драматическом финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки наши спортсменки выполнили решающий элемент с наивысшей оценкой дня и завоевали очередную награду для страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на национальную Федерацию прыжков в воду.

Как прошел финал

Новосозданный тандем опытной Ксении Байло и 17-летней дебютантки Софии Выставкиной стал одним из семи дуэтов, соревновавшихся в финальной стадии. Начало оказалось непростым для "сине-желтых": после первых двух попыток с базовым коэффициентом сложности украинки шли четвертыми, а по итогам третьего раунда опустились на пятую строчку.

Переломным моментом финала стал четвертый раунд, где спортсменки заявили скачок с высоким коэффициентом сложности. Блестяще выполнив его, Байло и Выставкина получили от судей 75.84 балла. Эта оценка стала абсолютно лучшей из всех участниц финала за одну отдельную попытку и позволила украинскому дуэту резко взлететь в медальную тройку.

Итоговая сумма в 286.20 балла принесла украинскому дуэту бронзовые награды, а уступили наши девушки только представительницам Великобритании и Германии.

ЧЕ-2026. Прыжки в воду. Женщины, синхрон 10 м

  1. Мейзи Бонд / Луис Тулсон (Великобритания) – 300.06 балла
  2. Паулине Пфайф/Елена Вассен (Германия) – 298.20
  3. Ксения Байло / София Выставкина (Украина) – 286.20

Исторический дебют Выставкиной и 14-я награда Байло

Эта награда стала уже второй для сборной Украины по прыжкам в воду на Евро-2026. Ранее Ксения Байло также приложилась к "бронзе" в смешанном командном турнире.

Для 17-летней Софии Выставкиной это дебютный медальный успех на взрослых чемпионатах Европы. Ее опытная партнерша получила уже свою 14-ю награду на континентальных первенствах, шесть из которых – золотые.

Ранее мы рассказывали о громком успехе Украины на чемпионате мира по борьбе.

Теги: Сборная Украины
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