Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ

Луганская "Заря" и ковалевский "Колос" матчем на столичной арене имени Валерия Лобановского официально открыли новый сезон украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка на официальном сайте УПЛ.
УПЛ, 1-й тур
"Заря" – "Колос" – 2:0
Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82
Удаление: Бурда ("Колос"), 8 (фол последней надежды)
На первой игре нового сезона присутствовал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Он внимательно следил за противостоянием середняков в прошлом сезоне, возможно, ожидая увидеть в их составах резервы для усиления своей команды.
Андреа Мальдера на матче УПЛ (фото: On-side FM)
"Заря" завладела тотальной инициативой уже с первых минут и сразу создала несколько острых эпизодов, в частности Богдан Кушниренко уже на 5-й минуте встряхнул перекладину дальним ударом.
Ключевой эпизод произошел на 8-й минуте: защитник "Колоса" Никита Бурда срезал выходящего один на один с вратарем Ивана Нестеренко, за что получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Никита Бурда "заработал" удаление уже на 8-й минуте (фото: ФК "Колос")
Оказавшись в большинстве, луганчане устроили настоящую осаду ворот соперников и имели несколько железных возможностей открыть счет. Однако голкипер гостей Иван Пахолюк совершил ряд важных сейвов. А луганчанин Василий Кравец со штрафного попал в штангу.
В конце концов, подопечным Руслана Костышина, несмотря на игру вдесятером, удалось удержать нулевую ничью по итогам первого тайма.
После перерыва давление луганчан только усилилось. Пахолюк продолжал спасать ковалевцев после опасных выстрелов Домагоя Елавича и Филиппа Будковского. Оборонительные стены "Колоса" упали на 70-й минуте: Джордан отдал проникающий пас, Нестеренко зряче пропустил мяч, а Будковский в касание отправил его в девятку.
Сразу после этого сработало и решение наставника "Зари" Виктора Скрипника. На 82-й минуте свежий вышедший на замену Федор Задорожный разогнал атаку и точным ударом левой в дальний угол удвоил преимущество луганской команды.
"Колос" имел возможность восстановить интригу, но вратарь "Зари" Владислав Рыбак среагировал на удар в упор от капитана гостей Андрея Цурикова. В итоге луганчане довели матч до уверенной победы – 2:0.
Ранее мы опубликовали полное расписание матчей и трансляций 1-го тура нового сезона УПЛ.