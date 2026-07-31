УПЛ возвращается: полное расписание 1-го тура и где смотреть

31 июля начинается сезон-2026/27 украинской Премьер-лиги. Программа первого тура рассчитана на четыре дня, а один матч состоится в декабре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Старт в столице

Первый матч состоится в пятницу, 31 июля – он пройдет в Киеве, но без участия столичных команд. В 18:00 на арене имени Валерия Лобановского луганская "Заря" примет коваливский "Колос".

Четыре поединка в уикенд

Продолжится программа тура в субботу, 1 августа. В 13:00 в Кривом Роге местный "Кривбасс" примет львовские "Карпаты". А в 15:30 "Харьков" на стадионе "Левый Берег" на Киевщине сыграет с ровенским "Вересом".

Два матча запланированы на воскресенье, 2 августа. В 13:00 "Черноморец" в Одессе встретится с житомирским "Полесьем". В 15:30 стартует игра в Каменец-Подольском, где "Эпицентр" сразится со столичной "Оболонью".

Заключительные аккорды во Львове

Два поединка пройдут в понедельник, 3 августа. Оба состоятся во Львове. Сначала в 15:30 на стадионе "Украина" новичок УПЛ - "Буковина" из Черновцов примет черкасский ЛНЗ. А в 18:00 в игру вступит действующий чемпион – донецкий "Шахтер": на "Арене Львов" "горняки" встретятся с "Кудровкой".

Отложенное дерби

Еще один матч стартового тура организаторы сразу перенесли. Речь о дерби двух столичных коллективов – "Динамо" и "Левого Берега". Из-за участия обладателей Кубка Украины в европейских турнирах поединок сыграют аж 2 декабря.

Список матчей 1-го тура УПЛ:

Пятница, 31 июля

18:00. "Заря" – "Колос"

Суббота, 1 августа

13:00. "Кривбасс" – "Карпаты"

15:30. "Харьков" – "Верес"

Воскресенье, 2 августа

13:00. "Черноморец" – "Полесье"

15:30. "Эпицентр" – "Оболонь"

Понедельник, 3 августа

15:30. "Буковина" – ЛНЗ

18:00. "Шахтер" – "Кудровка"

Среда, 2 декабря

"Динамо" – "Левый Берег"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – MEGOGO, Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.