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Футбол 31 липня 2026 · 15:53

УПЛ повертається: повний розклад 1-го туру та де дивитися

Новий сезон чемпіонату України стартує сьогодні у Києві
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УПЛ повертається: повний розклад 1-го туру та де дивитися
УПЛ розпочинає новий сезон (фото: УПЛ)

31 липня розпочинається сезон-2026/27 української Прем'єр-ліги. Програма першого туру розрахована на чотири дні, а один матч відбудеться аж у грудні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Старт у столиці

Перший матч відбудеться у п'ятницю, 31 липня – він пройде у Києві, але без участі столичних команд. О 18:00 на арені імені Валерія Лобановського луганська "Зоря" прийме ковалівський "Колос".

Чотири поєдинки у вікенд

Продовжиться програма туру у суботу, 1 серпня. О 13:00 у Кривому Розі місцевий "Кривбас" прийме львівські "Карпати". А о 15:30 "Харків" на стадіоні "Лівий Берег", що на Київщині, зіграє з рівненським "Вересом".

Два матчі заплановані на неділю, 2 серпня. О 13:00 "Чорноморець" у Одесі зустрінеться з житомирським "Поліссям". О 15:30 стартує гра в Кам'янці-Подільському, де "Епіцентр" перетнеться зі столичною "Оболонню".

Заключні акорди у Львові

Два поєдинки пройдуть у понеділок, 3 серпня. Обидва відбудуться у Львові. Спочатку, о 15:30 на стадіоні "Україна" новачок УПЛ – "Буковина" з Чернівців прийме черкаський ЛНЗ. А о 18:00 у гру вступить чинний чемпіон – донецький "Шахтар": на "Арені Львів" "гірники" зустрінуться з "Кудрівкою".

Відкладене дербі

Ще один матч стартового туру організатори одразу перенесли. Мова про дербі двох столичних колективів – "Динамо" та "Лівого Берега". Через участь володаря Кубка України у європейських турнірах, поєдинок зіграють аж 2 грудня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ:

П'ятниця, 31 липня

  • 18:00. "Зоря" – "Колос"

Субота, 1 серпня

  • 13:00. "Кривбас" – "Карпати"
  • 15:30. "Харків" – "Верес"

Неділя, 2 серпня

  • 13:00. "Чорноморець" – "Полісся"
  • 15:30. "Епіцентр" – "Оболонь"

Понеділок, 3 серпня

  • 15:30. "Буковина" – ЛНЗ
  • 18:00. "Шахтар" – "Кудрівка"

Середа, 2 грудня

  • "Динамо" – "Лівий Берег"

УПЛ повертається: повний розклад 1-го туру та де дивитися

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

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Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ 31 липня 18:00
Зоря - : - Колос
УПЛ 1 серпня 13:00
Кривбас - : - Карпати
УПЛ 1 серпня 15:30
Харків - : - Верес
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