УПЛ повертається: повний розклад 1-го туру та де дивитися

31 липня розпочинається сезон-2026/27 української Прем'єр-ліги. Програма першого туру розрахована на чотири дні, а один матч відбудеться аж у грудні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Перший матч відбудеться у п'ятницю, 31 липня – він пройде у Києві, але без участі столичних команд. О 18:00 на арені імені Валерія Лобановського луганська "Зоря" прийме ковалівський "Колос".
Продовжиться програма туру у суботу, 1 серпня. О 13:00 у Кривому Розі місцевий "Кривбас" прийме львівські "Карпати". А о 15:30 "Харків" на стадіоні "Лівий Берег", що на Київщині, зіграє з рівненським "Вересом".
Два матчі заплановані на неділю, 2 серпня. О 13:00 "Чорноморець" у Одесі зустрінеться з житомирським "Поліссям". О 15:30 стартує гра в Кам'янці-Подільському, де "Епіцентр" перетнеться зі столичною "Оболонню".
Два поєдинки пройдуть у понеділок, 3 серпня. Обидва відбудуться у Львові. Спочатку, о 15:30 на стадіоні "Україна" новачок УПЛ – "Буковина" з Чернівців прийме черкаський ЛНЗ. А о 18:00 у гру вступить чинний чемпіон – донецький "Шахтар": на "Арені Львів" "гірники" зустрінуться з "Кудрівкою".
Ще один матч стартового туру організатори одразу перенесли. Мова про дербі двох столичних колективів – "Динамо" та "Лівого Берега". Через участь володаря Кубка України у європейських турнірах, поєдинок зіграють аж 2 грудня.
Перелік матчів 1-го туру УПЛ:
П'ятниця, 31 липня
Субота, 1 серпня
Неділя, 2 серпня
Понеділок, 3 серпня
Середа, 2 грудня
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
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