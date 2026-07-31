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Футбол 31 липня 2026 · 14:53

"Інтер" оформив гучний трансфер легенди АПЛ

Джон Стоунз вперше в кар'єрі залишив Англію ради міланського гранда
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Інтер" оформив гучний трансфер легенди АПЛ
Джон Стоунз приєднався до італійського гранда (фото: x.com/Inter_en)

Міланський "Інтер" офіційно оголосив про підписання центрального захисника збірної Англії Джона Стоунза. 32-річний футболіст приєднався до "нерадзуррі" у статусі вільного агента після завершення десятирічного етапу кар'єри у "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт міланського клубу.

Деталі контракту та відмова суперникам

Угода між англійським захисником та міланським клубом розрахована на два роки – до 30 червня 2028 року. Для Стоунза це буде перший досвід виступів за межами Великої Британії, адже раніше протягом кар'єри він захищав кольори лише "Барнслі", "Евертона" та "Манчестер Сіті".

Заради переходу в міланський клуб 32-річний футболіст, чию трансферну вартість оцінюють у 12 мільйонів євро, відхилив пропозиції туринського "Ювентуса", а також низки клубів англійської Прем'єр-ліги.

&quot;Інтер&quot; оформив гучний трансфер легенди АПЛ

Титулований спадок та міжнародний успіх

За 10 років виступів за "Манчестер Сіті" (з 2016 року) Стоунз провів 295 поєдинків, відзначившись 19 голами та 9 результативними передачами. За цей час він здобув 20 трофеїв, серед яких 6 титулів чемпіона АПЛ, 3 Кубки Англії та кубок Ліги чемпіонів-2022/23.

Досвідчений захисник чудово проявив себе на ЧС-2026, де разом із національною збірною Англії виборов бронзові нагороди. Загалом за збірну Англії Стоунз провів 94 поєдинки, у яких відзначився 3-ма голами.

Раніше стало відомо, що Артем Довбик офіційно змінив клуб у Серії А.

Теги: Футбол Чемпіонат Італії
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