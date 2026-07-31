"Интер" оформил громкий трансфер легенды АПЛ

Миланский "Интер" официально объявил о подписании центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза. 32-летний футболист присоединился к "нерадзурри" в статусе свободного агента по завершении десятилетнего этапа карьеры в "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт миланского клуба .

Детали контракта и отказ соперникам

Соглашение между английским защитником и миланским клубом рассчитано на два года – до 30 июня 2028 года. Для Стоунза это будет первый опыт выступлений за пределами Великобритании, ведь раньше на протяжении карьеры он защищал цвета только "Барнсли", "Эвертона" и "Манчестер Сити".

Ради перехода в миланский клуб 32-летний футболист, трансферную стоимость которого оценивают в 12 миллионов евро, отклонил предложения туринского "Ювентуса", а также ряда клубов английской Премьер-лиги.

Титулованное наследие и международный успех

За 10 лет выступлений за Манчестер Сити (с 2016 года) Стоунз провел 295 поединков, отличившись 19 голами и 9 результативными передачами. За это время он завоевал 20 трофеев, среди которых 6 титулов чемпиона АПЛ, 3 Кубка Англии и кубок Лиги чемпионов-2022/23.

Опытный защитник прекрасно проявил себя на ЧМ-2026, где вместе с национальной сборной Англии завоевал бронзовые награды. Всего за сборную Англии Стоунз провел 94 поединка, в которых отличился тремя голами.