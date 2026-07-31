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Футбол 31 июля 2026 · 14:53

"Интер" оформил громкий трансфер легенды АПЛ

Джон Стоунз впервые в карьере покинул Англию ради миланского гранда
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Интер" оформил громкий трансфер легенды АПЛ
Джон Стоунз присоединился к итальянскому гранду (фото: x.com/Inter_en)

Миланский "Интер" официально объявил о подписании центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза. 32-летний футболист присоединился к "нерадзурри" в статусе свободного агента по завершении десятилетнего этапа карьеры в "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт миланского клуба.

Детали контракта и отказ соперникам

Соглашение между английским защитником и миланским клубом рассчитано на два года – до 30 июня 2028 года. Для Стоунза это будет первый опыт выступлений за пределами Великобритании, ведь раньше на протяжении карьеры он защищал цвета только "Барнсли", "Эвертона" и "Манчестер Сити".

Ради перехода в миланский клуб 32-летний футболист, трансферную стоимость которого оценивают в 12 миллионов евро, отклонил предложения туринского "Ювентуса", а также ряда клубов английской Премьер-лиги.

&quot;Интер&quot; оформил громкий трансфер легенды АПЛ

Титулованное наследие и международный успех

За 10 лет выступлений за Манчестер Сити (с 2016 года) Стоунз провел 295 поединков, отличившись 19 голами и 9 результативными передачами. За это время он завоевал 20 трофеев, среди которых 6 титулов чемпиона АПЛ, 3 Кубка Англии и кубок Лиги чемпионов-2022/23.

Опытный защитник прекрасно проявил себя на ЧМ-2026, где вместе с национальной сборной Англии завоевал бронзовые награды. Всего за сборную Англии Стоунз провел 94 поединка, в которых отличился тремя голами.

Ранее стало известно, что Артем Довбик официально сменил клуб в Серии А.

Теги: Футбол Чемпионат Италии
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