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Футбол 31 липня 2026 · 19:57

Перші голи та рання "червона": "Зоря" під наглядом Мальдери дотиснула "Колос" у матчі-відкритті УПЛ

Ковалівці майже весь поєдинок грали у меншості
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перші голи та рання "червона": "Зоря" під наглядом Мальдери дотиснула "Колос" у матчі-відкритті УПЛ
Матч "Зоря" – "Колос" (фото: ФУ "Колос")

Луганська "Зоря" та ковалівський "Колос" матчем на столичній арені імені Валерія Лобановського офіційно відкрили новий сезон української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку на офіційному сайті УПЛ.

УПЛ, 1-й тур

"Зоря" – "Колос" – 2:0

Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82

Вилучення: Бурда ("Колос"), 8 (фол останньої надії)

Кого видивлявся Мальдера

На першій грі нового сезону був присутній головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Він уважно стежив за протистоянням середняків минулого сезону, можливо, очікуючи побачити у їхніх складах резерви для підсилення своєї команди.

Перші голи та рання &quot;червона&quot;: &quot;Зоря&quot; під наглядом Мальдери дотиснула &quot;Колос&quot; у матчі-відкритті УПЛ

Андреа Мальдера на матчі УПЛ (фото: On-side FM)

Як "Колос" залишився у меншості

"Зоря" заволоділа тотальною ініціативою вже з перших хвилин і одразу створила кілька гострих епізодів, зокрема Богдан Кушніренко вже на 5-й хвилині струсонув поперечину дальнім ударом.

Ключовий епізод стався на 8-й хвилині: захисник "Колоса" Микита Бурда зрізав Івана Нестеренка, який виходив віч-на-віч із воротарем, за що отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Перші голи та рання &quot;червона&quot;: &quot;Зоря&quot; під наглядом Мальдери дотиснула &quot;Колос&quot; у матчі-відкритті УПЛ

Микита Бурда "заробив" вилучення вже на 8-й хвилині (фото: ФК "Колос")

Опинившись у більшості, луганці влаштували справжню облогу воріт ковалівців та мали кілька залізних нагод відкрити рахунок, проте голкіпер гостей Іван Пахолюк здійснив кілька важливих сейвів. А луганець Василь Кравець із штрафного влучив у стійку.

Зрештою підопічним Руслана Костишина, попри гру вдесятьох, вдалося втримати нульову нічию за підсумками першого тайму.

Перший гол – від Будківського

По перерві тиск луганців лише посилився. Пахолюк продовжував рятувати ковалівців після небезпечних пострілів Домагоя Єлавіча та Пилипа Будківського. Аде оборонні мури "Колоса" упали на 70-й хвилині: Джордан віддав проникаючий пас, Нестеренко зряче пропустив м'яч, а Будківський у дотик відправив його в дев'ятку.

Одразу після цього спрацювали й рішення наставника "Зорі" Віктора Скрипника. На 82-й хвилині свіжий Федір Задорожний, який щойно вийшов на заміну, розігнав атаку й влучним ударом лівою в дальній кут подвоїв перевагу луганської команди.

"Колос" мав можливість відновити інтригу, але воротар "Зорі" Владислав Рибак зреагував на удар упритул від капітана гостей Андрія Цурікова. У підсумку луганці довели матч до впевненої перемоги – 2:0.

Раніше ми опублікували повний розклад матчів і трансляцій 1-го туру нового сезону УПЛ.

Теги: Зоря УПЛ Футбол Колос
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