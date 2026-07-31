Перші голи та рання "червона": "Зоря" під наглядом Мальдери дотиснула "Колос" у матчі-відкритті УПЛ

Луганська "Зоря" та ковалівський "Колос" матчем на столичній арені імені Валерія Лобановського офіційно відкрили новий сезон української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку на офіційному сайті УПЛ.
УПЛ, 1-й тур
"Зоря" – "Колос" – 2:0
Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82
Вилучення: Бурда ("Колос"), 8 (фол останньої надії)
На першій грі нового сезону був присутній головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Він уважно стежив за протистоянням середняків минулого сезону, можливо, очікуючи побачити у їхніх складах резерви для підсилення своєї команди.
Андреа Мальдера на матчі УПЛ (фото: On-side FM)
"Зоря" заволоділа тотальною ініціативою вже з перших хвилин і одразу створила кілька гострих епізодів, зокрема Богдан Кушніренко вже на 5-й хвилині струсонув поперечину дальнім ударом.
Ключовий епізод стався на 8-й хвилині: захисник "Колоса" Микита Бурда зрізав Івана Нестеренка, який виходив віч-на-віч із воротарем, за що отримав пряму червону картку за фол останньої надії.
Микита Бурда "заробив" вилучення вже на 8-й хвилині (фото: ФК "Колос")
Опинившись у більшості, луганці влаштували справжню облогу воріт ковалівців та мали кілька залізних нагод відкрити рахунок, проте голкіпер гостей Іван Пахолюк здійснив кілька важливих сейвів. А луганець Василь Кравець із штрафного влучив у стійку.
Зрештою підопічним Руслана Костишина, попри гру вдесятьох, вдалося втримати нульову нічию за підсумками першого тайму.
По перерві тиск луганців лише посилився. Пахолюк продовжував рятувати ковалівців після небезпечних пострілів Домагоя Єлавіча та Пилипа Будківського. Аде оборонні мури "Колоса" упали на 70-й хвилині: Джордан віддав проникаючий пас, Нестеренко зряче пропустив м'яч, а Будківський у дотик відправив його в дев'ятку.
Одразу після цього спрацювали й рішення наставника "Зорі" Віктора Скрипника. На 82-й хвилині свіжий Федір Задорожний, який щойно вийшов на заміну, розігнав атаку й влучним ударом лівою в дальній кут подвоїв перевагу луганської команди.
"Колос" мав можливість відновити інтригу, але воротар "Зорі" Владислав Рибак зреагував на удар упритул від капітана гостей Андрія Цурікова. У підсумку луганці довели матч до впевненої перемоги – 2:0.
Раніше ми опублікували повний розклад матчів і трансляцій 1-го туру нового сезону УПЛ.