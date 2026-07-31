Мудрик повертається у футбол: українець домігся скасування 4-річної дискваліфікації

Український футболіст Михайло Мудрик отримав право негайно повернутися до офіційних матчів. Футбольна асоціація Англії, WADA та гравець домовилися врегулювати його антидопінгову справу, внаслідок чого термін дискваліфікації прирівняли до вже відбутого.

Мудрик офіційно може грати

Український футболіст сам повідомив радісну звістку вболівальникам. Він перебував поза грою з листопада 2024 року.

"Після довгої боротьби чотирирічну дискваліфікацію, яку мені було призначено, скасовано, і я вільний негайно відновити кар’єру", – написав Мудрик на своїй сторінці в Instagram.

Футболіст також наголосив, що цей період став найскладнішим у його кар’єрі. За словами Мудрика, він від самого початку справи стверджував, що ніколи свідомо чи навмисно не приймав заборонених препаратів.

"Моя відданість чесній конкуренції та професійному й доброчесному представленню клубу і країни завжди була для мене важливою", – зазначив українець.

У "Челсі" також підтвердили, що справа завершена, та привітали можливість Мудрика повернутися до футболу. Лондонський клуб заявив, що протягом усього процесу підтримував гравця і тепер зосередиться на його поверненні до повноцінної фізичної форми та команди.

Що сталося з Мудриком

Проблеми українця розпочалися наприкінці 2024 року. Після позитивного допінг-тесту Мудрика тимчасово відсторонили від футболу. У його пробі виявили мельдоній – речовину, яка входить до забороненого списку WADA.



У січні 2026 року незалежна регуляторна комісія FA призначила Мудрику чотирирічний термін відсторонення. Футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), який підтвердив отримання справи 25 лютого. На той момент сторони обмінювалися письмовими поясненнями, а дата слухання ще не була призначена.



Однак згодом у правилах WADA щодо допустимого рівня мельдонію відбулися зміни. За новими параметрами концентрація речовини у зразку Мудрика, якби його здали сьогодні, не призвела б до фіксації порушення антидопінгових правил. Водночас ці зміни не мають зворотної сили.



У підсумку FA та Мудрик за погодженням із WADA домовилися врегулювати справу. Українець визнав факт порушення антидопінгових правил і погодився на термін дискваліфікації, який дорівнює вже відбутому.



Таким чином, відсьогодні Мудрик більше не є дискваліфікованим і може брати участь в офіційних матчах.

Востаннє грав майже два роки тому

Мудрик не виходив на поле в офіційному матчі з листопада 2024 року. За цей час він підтримував форму самостійно, зокрема тренувався на базі англійського клубу "Аксбридж".



Тепер 25-річний українець може повернутися до тренувань із "Челсі" та розпочати підготовку до нового сезону вже без юридичних обмежень. За даними британських ЗМІ, він має приєднатися до команди нового головного тренера лондонців Хабі Алонсо під час передсезонного турне клубу.



Мудрик перейшов до "Челсі" із "Шахтаря" у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро гарантовано, а з урахуванням бонусів могла сягнути близько 100 мільйонів. За лондонців українець провів 73 матчі та забив 10 голів.



Тепер перед Мудриком стоїть головне завдання – після майже двох років без офіційного футболу повернути собі місце в складі "Челсі" та знову стати одним із ключових гравців збірної України.