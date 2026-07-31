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Футбол 31 июля 2026 · 19:14

Мудрик возвращается в футбол: украинец добился отмены 4-летней дисквалификации

Вингер "Челси" снова имеет право играть в официальных матчах после урегулирования антидопингового дела
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Мудрик возвращается в футбол: украинец добился отмены 4-летней дисквалификации
Михаил Мудрик (фото: Getty Images)

Украинский футболист Михаил Мудрик получил право немедленно вернуться в официальные матчи. Футбольная ассоциация Англии, WADA и игрок договорились урегулировать его антидопинговое дело, в результате чего срок дисквалификации приравняли к уже произошедшему.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение спортсмена в Instagram .

Мудрик официально может играть

Украинский футболист сам сообщил радостное известие болельщикам. Он находился вне игры с ноября 2024 года.

"После долгой борьбы четырехлетняя дисквалификация, которая мне была назначена, отменена, и я свободен немедленно возобновить карьеру", – написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Футболист также отметил, что этот период стал самым сложным в его карьере. По словам Мудрика, он с самого начала дела утверждал, что никогда сознательно или намеренно не принимал запрещенные препараты.

"Моя преданность честной конкуренции и профессиональному и добродетельному представлению клуба и страны всегда была для меня важной", – отметил украинец.

В "Челси" также подтвердили, что дело завершено, и приветствовали возможность Мудрика вернуться в футбол. Лондонский клуб заявил, что на протяжении всего процесса поддерживал игрока и теперь сосредоточится на его возвращении к полноценной физической форме и команде.

Что произошло с Мудриком

Проблемы украинца начались в конце 2024 года. После положительного допинг-теста Мудрика временно отстранили от футбола. В его пробе обнаружили мельдоний – вещество, входящее в запретный список WADA.

В январе 2026 года независимая регуляторная комиссия FA назначила Мудрику четырехлетний срок отстранения. Футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), подтвердивший получение дела 25 февраля. В тот момент стороны обменивались письменными пояснениями, а дата слушания еще не была назначена.

Однако впоследствии в правилах WADA по допустимому уровню мельдония произошли изменения. По новым параметрам концентрация вещества в образце Мудрика, если его сдали сегодня, не привела бы к фиксации нарушения антидопинговых правил. В то же время, эти изменения не имеют обратной силы.

В результате FA и Мудрик по согласованию с WADA договорились урегулировать дело. Украинец признал факт нарушения антидопинговых правил и согласился на срок дисквалификации, равный уже произошедшему.

Таким образом, с сегодняшнего дня Мудрик больше не дисквалифицирован и может участвовать в официальных матчах.

Последний играл почти два года назад

Мудрик не выходил на поле в официальном матче с ноября 2024 года. За это время он поддерживал форму самостоятельно, в частности, тренировался на базе английского клуба "Аксбридж".

Теперь 25-летний украинец может вернуться к тренировкам по "Челси" и начать подготовку к новому сезону уже без юридических ограничений. По данным британских СМИ, он должен присоединиться к команде нового главного тренера лондонцев Хаби Алонсо во время предсезонного турне клуба.

Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро гарантированно, а с учетом бонусов могла достичь около 100 миллионов. За лондонцев украинец провел 73 матча и забил 10 голов.

Теперь перед Мудриком стоит главная задача – после почти двух лет без официального футбола вернуть себе место в составе "Челси" и снова стать одним из ключевых игроков сборной Украины.

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Теги: Челси Футбол
Главные матчи
УПЛ 31 июля 18:00
Заря - : - Колос
УПЛ 1 августа 13:00
Кривбасс - : - Карпаты
УПЛ 1 августа 15:30
Харьков - : - Верес
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