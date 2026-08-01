Драма до последних минут: "Харьков" вырвал победу над "Вересом" в 1-м туре УПЛ

Обновленный ФК "Харьков" начал новый сезон матчем против "Вереса". Несмотря на тотальную доминацию по моментам, харьковчане смогли забить только на последних минутах.

УПЛ, 1-й тур

"Харьков" - "Верес" - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Гаджиев, 90.

"Харьков": Ермаков - Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк - Яцик, Калюжный, Профини - Кастильо, Парако, Рашица.

"Верес": Горох - Стамулис, Чечер, Вовченко, Смеян - Шарай, Харатин, Баран, Гонсалвеш - Блэр, Фабрисио.

"Голевая" засуха

В первом тайме на стадионе "Левый берег" в Киеве доминировали номинальные хозяева. Свисток на перерыв зафиксировал безумное преимущество "Харькова" в ударах по воротам - 15:1 и 5:1 по ударам в створ.

Но открыть счет в матче харьковчанам кое-где мешала уверенная игра Гороха. А иногда - нехватка точности после ударов Кастильо и Профини.

Решающий удар на последних секундах

Давление от "Харькова" продолжалось и весь второй тайм - статистика на 84-ю минуту показала немного шокирующую статистику - 22:2 по ударам в пользу хозяев. Восемь из тех ударов были именно в створ.

Однако до самого конца матча защита "Вереса" во главе с Горохом отражалась от атак соперника. И все же давление принесло хозяевам победу – на 90-й минуте Крупский прострелил в штрафную. И если удар у Парако не получился, то Гаджиев смог с отскоком положить мяч в дальний угол.

После этого "Верес" имел шанс спасти ничью, но удар Фабрисио со штрафного на 90+5 минуте матча прошел рядом со штангой.