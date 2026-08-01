Бенефис Костенко: "Карпаты" разбили "Кривбасс" в 1-м туре УПЛ

Львовские "Карпаты" открыли новый сезон УПЛ с крупной победы. Львовяне пропустили первыми, но затем отгрузили четыре гола "Кривбассу".

О ходе этого матча рассказывает Sport RBC.UA и делится видео забитых голов.

УПЛ, 1-й тур

"Кривбасс" – "Карпаты" – 1:4 (1:1, 0:3)

Голы: Юрчец, 22 (с пенальти) – Чачуа, 45+3 (с пенальти), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72.

"Кривбасс": Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Нави - Джованни, Я. Шевченко - Сек, Сатчвелл, Каменский.

"Карпаты": Марченко - Мирошниченко, Бабогло, Стецьков, Лях - Эрики - Чачуа, Моха - Чебер, Русин, Костенко.

Минута молчания

К сожалению, рассказ о футболе в очередной раз приходится начинать не с футбольных тем. Ведь 30 июля в результате российского удара баллистической ракетой по поселку Радушное под Кривым Рогом погибли пятеро членов семьи Волошиных.

Подтверждена гибель двух взрослых и троих детей. Судьба еще шести детей этой многодетной семьи пока остается неизвестной. Чтобы почтить память погибших, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге прозвучала минута молчания.

Перестрелка 11-метровыми

Команды стартовали достаточно проворно - на первых минутах моменты имели Назарий Русин и Сатчвелл. Однако, в конце концов, игру под контроль взяли "Карпаты", тогда как "Кривбасс" сделал ставку на быстрые контратаки.

И на 20-й минуте очередной выпад криворожцев закончился дриблингом Сатчвелла на левом фланге и нарушением Мирошниченко. Удар с отметки уверенно реализовал Юрчец.

После этого давление "Карпат" никуда не исчезло, но реальных шансов у ворот Кемкина было мало. И все же на перерыв команды ушли при равном счете – Джонс сфолил на Костенко в собственной штрафной, и Чачуа с отметки восстановил равновесие.

Пушка Бабогла и соло Костенко

Во втором тайме доминирование "Карпат" стало еще очевиднее - гости регулярно создавали моменты у ворот соперника. И уже на 57-й минуте это давление принесло результат - Бабогло после розыгрыша углового мощным ударом прошил защиту криворожцев и Кемкина.

А уже менее чем через 10 минут "Карпаты" ушли в отрыв. Русин отобрал мяч в центре поля и запустил Костенко в забег к воротам "Кривбасса". Молодой нападающий львовян свой момент реализовал.

Но самый яркий момент для Костенко случился на 72-й минуте. Ян эффектно вышел на ударную позицию через защиту соперника и подсек мяч в ворота. С этим ударом Кемкин справился, но на добивании сыграл Вантух, для которого этот гол стал дебютным в зелено-белой футболке.

К сожалению, почти сразу после этого матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги в Кривом Роге. Эта вынужденная пауза длилась около часа.

А после возобновления игры, невзирая на тройную замену от ван Леувена, "Кривбассу" так и не удалось переломить ход встречи. В конце концов финальный свисток зафиксировал уверенную волевую победу гостей.