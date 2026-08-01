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Футбол 01 серпня 2026 · 17:29

Драма до останніх хвилин: "Харків" вирвав перемогу над "Вересом" в 1-му турі УПЛ

Долю поєдинку вирішив єдиний гол, забитий на 90-й хвилині
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Драма до останніх хвилин: "Харків" вирвав перемогу над "Вересом" в 1-му турі УПЛ
Попри велику кількість ударів, вболівальники побачили лише один гол (Фото: ФК "Харків")

Оновлений ФК "Харків" розпочав новий сезон матчем проти "Вереса". Попри тотальну домінацію за моментами, харків'яни змогли забити лише на останніх хвилинах.

Про перебіг цього матчу розповідає Sport RBC.UA.

УПЛ, 1-й тур

"Харків" - "Верес" - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Гаджиєв, 90.

"Харків": Єрмаков - Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк - Яцик, Калюжний, Профіні - Кастільйо, Парако, Рашиця.

"Верес": Горох - Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян - Шарай, Харатін, Баран, Гонсалвеш - Блер, Фабрісіо.

"Гольова" посуха

В першому таймі на стадіоні "Лівий Берег" в Києві домінували номінальні господарі. Свисток на перерву зафіксував шалену перевагу "Харкова" в ударах по воротах - 15:1 та 5:1 за ударами в площину.

Але відкрити рахунок в матчі харків'янам подекуди заважала впевнена гра Гороха. А подекуди - брак влучності після ударів Кастільйо та Профіні.

Вирішальний удар на останніх секундах

Тиск від "Харкова" тривав і весь другий тайм - статистика на 84-ту хвилину показала трохи шокуючу статистику - 22:2 за ударами на користь господарів. Вісім з тих ударів були саме в площину.

Проте до самого кінця матча захист "Вереса" на чолі з Горохом відбивався від атак суперника. Та все ж тиск приніс господарям перемогу - на 90-й хвилині Крупський прострілив в штрафний майданчик. І якщо удар у Парако не вийшов, то Гаджиєвзміг із відскоком поклав м'яч у дальній кут.

Після цього "Верес" мав шанс врятувати нічию, але удар Фабрісіо зі штрафного на 90+5 хвилині матчу пройшов поруч зі стійкою.

Раніше ми розповідали, що новий розіграш УПЛ відкрили "Зоря" та "Колос" - і сильнішими виявились саме луганці. Також вже встигли відіграти "Кривбас" та "Карпати" - львів'яни в цій грі здобули вольову перемогу.

Теги: Верес УПЛ Футбол
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УПЛ 1 серпня 13:00
Кривбас - : - Карпати
УПЛ 1 серпня 15:30
Харків - : - Верес
УПЛ Матч завершився
Зоря 2:0 Колос
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