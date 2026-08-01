Вдруге в сезоні: Світоліна програла Еалі та залишила турнір WTA у Вашингтоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила виступи на престижному турнірі категорії WTA 500 у Вашингтоні (США). У чвертьфіналі українська тенісистка зазнала поразки від представниці Філіппін Александри Еали.

Хід матчу та втрачена перевага

Поєдинок тривав понад півтори години. Світоліна, яка була посіяна на турнірі під другим номером, поступилася ініціативою у першій партії, віддавши її з рахунком 3:6.

У другому сеті українці вдалося перехопити перевагу й вирватися вперед із рахунком 3:1. Однак утримати гандикап Світоліна не змогла: програвши три гейми поспіль, вона дозволила суперниці повернутися в гру та довести сет і матч до перемоги.

WTA 500. Вашингтон (США), чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 2) - Александра Еала (Філіппіни) - 3:6, 4:6.

Незручна суперниця та наступний турнір

Це була вже друга очна зустріч тенісисток у сезоні. У середині червня 2026-го року на турнірі WTA 500 у Берліні Еала здолала Світоліну у чвертьфіналі з аналогічним рахунком.

Наступного тижня українська спортсменка виступить на турнірі WTA 1000 у Торонто. Світоліна отримала 9-й номер посіву та розпочне змагання одразу з другого кола.