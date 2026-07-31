Світоліна та Костюк очолять збірну України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг: хто ще у складі

Жіноча збірна України з тенісу визначилася із заявкою на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026, який проходитиме 22-27 вересня в китайському Шеньчжені.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру.
Порівняно з квітневими матчами кваліфікації проти Польщі, де українки здобули впевнені перемоги в одиночних та парному розрядах, у складі відбулася одна ротація: Даяна Ястремська замінила Надію Кіченок. Очолювати національну команду знову будуть тенісистки з топ-15 світового рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Повний склад збірної України:
У чвертьфіналі українки, які отримали високий третій номер посіву, протистоятимуть бельгійкам.
Суперниці виставили склад на чолі з молодими Ганне Вандевінкель (WTA 91) та Джелін Вандромме (WTA 128), до яких також приєдналися Грет Міннен (WTA 182) і спеціалістка з парної гри Магалі Кемпен (WTA 50 у парному рейтингу).
У фіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026 зіграють вісім збірних: Чехія, Велика Британія, Казахстан, Іспанія, Україна, Бельгія, Італія та Китай.
Українська команда прагне перевершити свій минулорічний результат: у сезоні-2025 наша збірна дебютувала у фінальній стадії та зупинилася за два гейми від виходу до фіналу, у драматичній боротьбі поступившись майбутнім чемпіонкам з Італії.
Матч 1/4 фіналу Україна — Бельгія запланований на 24 вересня і розпочнеться о 5:00 за київським часом. Зустрічі пройдуть у скороченому форматі до двох перемог (два одиночні матчі та один парний).
Загалом турнір відкриється 22 вересня протистоянням Чехії та Великої Британії. В інших чвертьфінальних парах чинні володарки трофею італійки зіграють із господарками змагань з Китаю, а збірна Казахстану зустрінеться з Іспанією.
Матчі 1/4 фіналу (за київським часом):
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