rbc.ua
UA | RU
Пятница, 31 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Свитолина и Костюк возглавят сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг: кто еще в составе
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 31 июля 2026 · 14:02

Свитолина и Костюк возглавят сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг: кто еще в составе

Первый матч наша команда сыграет против амбициозной Бельгии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина и Костюк возглавят сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг: кто еще в составе
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Женская сборная Украины по теннису определилась с заявкой на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2026, который пройдет 22-27 сентября в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.

Усиление Ястремской

В сравнении с апрельскими матчами квалификации против Польши, где украинки одержали уверенные победы в одиночных и парном разрядах, в составе состоялась одна ротация: Даяна Ястремская заменила Надежду Киченок. Возглавлять национальную команду снова будут теннисистки из топ-15 мирового рейтинга – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Полный состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина (WTA 10)
  • Марта Костюк (WTA 11)
  • Александра Олейникова (WTA 44)
  • Даяна Ястремская (WTA 87)
  • Людмила Киченок (WTA 45 в парном рейтинге)

В четвертьфинале украинки, получившие высокий третий номер посева, будут противостоять бельгийкам.

Соперницы выставили состав во главе с молодыми Анне Вандевинкель (WTA 91) и Джелин Вандромме (WTA 128), к которым также присоединились Грет Миннен (WTA 182) и специалист по парной игре Магали Кэмпен (WTA 50 в парном рейтинге).

Расписание финальной сетки

В финале Кубка Билли Джин Кинг-2026 сыграют восемь сборных: Чехия, Великобритания, Казахстан, Испания, Украина, Бельгия, Италия и Китай.

Украинская команда стремится превзойти свой прошлогодний результат: в сезоне-2025 наша сборная дебютировала в финальной стадии и остановилась за два гейма от выхода в финал, в драматической борьбе уступив будущим чемпионкам из Италии.

Матч 1/4 финала Украина - Бельгия запланирован на 24 сентября и начнется в 5:00 по киевскому времени. Встречи пройдут в сокращенном формате до двух побед (два одиночных матча и один парный).

Турнир откроется 22 сентября противостоянием Чехии и Великобритании. В других четвертьфинальных парах действующие обладательницы трофея итальянки сыграют с хозяйками соревнований - Китаем, а сборная Казахстана встретится с Испанией.

Матчи 1/4 финала (по киевскому времени):

  • 22 сентября, 12:00. Чехия – Великобритания
  • 23 сентября, 12:00. Казахстан – Испания
  • 24 сентября, 5:00. Украина – Бельгия
  • 24 сентября, 12:00. Италия – Китай

Свитолина и Костюк возглавят сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг: кто еще в составе

Ранее мы рассказали, как Элина Свитолина на классе наказала экс-россиянку на WTA 500 в Вашингтоне.

Теги: Теннис Сборная Украины Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
Главные матчи
УПЛ 31 июля 18:00
Заря - : - Колос
УПЛ 1 августа 13:00
Кривбасс - : - Карпаты
УПЛ 1 августа 15:30
Харьков - : - Верес
Главные новости
Свитолина на классе наказала экс-россиянку на WTA 500 в Вашингтоне (видео) Свитолина на классе наказала экс-россиянку на WTA 500 в Вашингтоне (видео) Умер легендарный капитан "Милана" Франко Барези Умер легендарный капитан "Милана" Франко Барези С высоко поднятой головой: ЛНЗ проиграл "Генту" и выбыл из Лиги конференций С высоко поднятой головой: ЛНЗ проиграл "Генту" и выбыл из Лиги конференций
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина