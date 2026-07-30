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Другое 30 июля 2026 · 10:49

Три медали и финиш в топ-5: громкий успех Украины на ЧМ по борьбе

Украинские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на юношеском форуме в Баку
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Три медали и финиш в топ-5: громкий успех Украины на ЧМ по борьбе
Сборная Украины на форуме в Баку (фото: Федерация греко-римской борьбы Украины)

Юношеская сборная Украины по греко-римской борьбе (U-17) завершила выступления на чемпионате мира, проходившем в Баку. Наши спортсмены завоевали три награды и вошли в пятерку сильнейших команд планеты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу национальной федерации.

Феерический финал и триумф Приходько

Украинская команда под руководством тренерского дуэта Сергея Рутенко и Бутхузи Карая продемонстрировала высокий уровень подготовки в столице Азербайджана.

Главным героем турнира в составе "сине-желтых" стал Тимофей Приходько , выступавший в весовой категории до 110 кг. Пройдя сетку турнира, украинский тяжеловес уверенно одолел своих соперников и завоевал титул чемпиона мира.

Три медали и финиш в топ-5: громкий успех Украины на ЧМ по борьбе

Наши триумфаторы (фото: Федерация греко-римской борьбы Украины)

Два "серебра" в копилку

Еще двое украинских борцов остановились в шаге от наивысшей ступеньки пьедестала, завоевав серебряные награды мирового первенства:

Ибрагим Насибов – занял 2-е место в весовой категории до 65 кг;

Глеб Евсеев – получил вице-чемпионский титул в категории до 92 кг.

Благодаря полученным медалям сборная Украины замкнула топ-5 общекомандного зачета турнира.

Ранее мы рассказали, как украинец выиграл Кубок Императора по сумо.

Теги: Чемпионат мира Сборная Украины Спортсмены
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