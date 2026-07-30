rbc.ua
UA | RU
Четвер, 30 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Три медалі та фініш у топ-5: гучний успіх України на ЧС з боротьби
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 30 липня 2026 · 10:49

Три медалі та фініш у топ-5: гучний успіх України на ЧС з боротьби

Українські борці здобули "золото" та два "срібла" на юнацькому форумі в Баку
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Три медалі та фініш у топ-5: гучний успіх України на ЧС з боротьби
Збірна України на форумі в Баку (фото: Федерація греко-римської боротьби України)

Юнацька збірна України з греко-римської боротьби (U-17) завершила виступи на чемпіонаті світу, який проходив у Баку. Наші спортсмени вибороли три нагороди та увійшли до п'ятірки найсильніших команд планети.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу національної федерації.

Феєричний фінал та тріумф Приходька

Українська команда під керівництвом тренерського дуету Сергія Рутенка та Бутхузі Карая продемонструвала високий рівень підготовки у столиці Азербайджану.

Головним героєм турніру у складі "синьо-жовтих" став Тимофій Приходько, який виступав у ваговій категорії до 110 кг. Пройшовши сітку турніру, український важковаговик упевнено здолав своїх суперників і здобув титул чемпіона світу.

Три медалі та фініш у топ-5: гучний успіх України на ЧС з боротьби

Наші тріумфатори (фото: Федерація греко-римської боротьби України)

Два "срібла" у скарбничку

Ще двоє українських борців зупинилися за крок від найвищої сходинки п'єдесталу, виборовши срібні нагороди світової першості:

Ібрагім Насібов – посів 2-ге місце у ваговій категорії до 65 кг;

Гліб Євсєєв – здобув віце-чемпіонський титул у категорії до 92 кг.

Завдяки здобутим медалям збірна України замкнула топ-5 загальнокомандного заліку турніру.

Раніше ми розповіли, як українець виграв Кубок Імператора з сумо.

Теги: Чемпіонат світу Збірна України Спортсмени
Головні матчі
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Ліга конференцій Матч завершився
Копенгаген 2:1 Полісся
Головні новини
Дар'я Снігур: Якщо я дійшла до топ-50, значить, я на це заслуговую Дар'я Снігур: Якщо я дійшла до топ-50, значить, я на це заслуговую "Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій "Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій "Полісся" зазнало прикрої поразки від "Копенгагена" і вибуло з Ліги конференцій "Полісся" зазнало прикрої поразки від "Копенгагена" і вибуло з Ліги конференцій
Точки зору
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач