Українець виграв Кубок Імператора з сумо

Український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає в Японії під ім'ям Аонішікі, став переможцем турніру Nagoya Basho та втретє у кар'єрі здобув престижний Кубок Імператора.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційні результати 15-го дня Nagoya Basho.

Шлях до перемоги Аонішікі

Перед заключним днем змагань 22-річний українець мав у своєму активі 12 перемог і дві поразки. У вирішальній сутичці основного турніру він поступився японцю Атаміфуджі, через що одразу троє борців завершили турнір із однаковим результатом — 12:3. До плей-оф також пробився монгольський одзекі Кірішіма.

У додаткових поєдинках Аонішікі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а у фінальній сутичці переміг Кірішіму, завоювавши свій третій Кубок Імператора. Попередні два титули українець здобув у листопаді 2025 року та січні 2026-го.

Крім перемоги на Nagoya Basho, Явгусишин повернув собі звання одзекі — другий за престижністю ранг у професійному сумо після йокодзуни. Раніше він втратив цей статус через травму щиколотки, яка змусила його достроково завершити березневий турнір і пропустити травневі змагання.

Для уродженця Вінниці цей титул став черговою історичною віхою. Аонішікі залишається першим українцем, якому вдалося виграти Кубок Імператора, а тепер він зробив це вже втретє. Наступною великою метою українського сумоїста є здобуття найвищого рангу в японському сумо — йокодзуни.

Що відомо про Данила Явгусишина

Данило Явгусишин народився 23 березня 2004 року у Вінниці. Сумо почав займатися у семирічному віці, паралельно тренувався в дзюдо та вільній боротьбі.

На юнацькому рівні став чемпіоном Європи-2019 та бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів. Також неодноразово вигравав чемпіонат України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав із України, спочатку до Німеччини, а згодом — до Японії, де розпочав професійну кар'єру сумоїста.

У Японії виступає під ім'ям Аонішікі Арата. Псевдонім перекладається як "синя парча": синій колір є відсилкою до українського прапора, а слово "парча" символізує шляхетність і честь. Другу частину імені спортсмен обрав на честь свого японського друга Арати Яманаки, який допоміг йому розпочати кар'єру в Японії.