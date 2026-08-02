Український дует вирвав медаль Євро-2026 завдяки найкращому стрибку фіналу

Українські стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Виставкіна піднялися на п'єдестал пошани Євро-2026 з водних видів спорту, який проходить у Парижі. У драматичному фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки наші спортсменки виконали вирішальний елемент із найвищою оцінкою дня та вибороли чергову нагороду для країни.

Як пройшов фінал

Новостворений тандем досвідченої Ксенії Байло та 17-річної дебютантки Софії Виставкіної став одним із семи дуетів, які змагалися у фінальній стадії. Початок виявився непростим для "синьо-жовтих": після перших двох спроб із базовим коефіцієнтом складності українки йшли четвертими, а за підсумками третього раунду опустилися на п'яту сходинку.

Переломним моментом фіналу став четвертий раунд, де спортсменки заявили стрибок із високим коефіцієнтом складності. Блискуче виконавши його, Байло та Виставкіна отримали від суддів 75.84 бала. Ця оцінка стала абсолютно найкращою серед усіх учасниць фіналу за одну окрему спробу і дозволила українському дуету різко злетіти у медальну трійку.

Підсумкова сума в 286.20 бала принесла українському дуету бронзові нагороди, а поступилися нашими дівчатами лише представницям Великої Британії та Німеччини.

ЧЄ-2026. Стрибки у воду. Жінки, синхрон 10 м

Мейзі Бонд / Луїс Тулсон (Велика Британія) – 300.06 бала Пауліне Пфайф / Елена Вассен (Німеччина) – 298.20 Ксенія Байло / Софія Виставкіна (Україна) – 286.20

Історичний дебют Виставкіної та 14-та нагорода Байло

Ця нагорода стала вже другою для збірної України зі стрибків у воду на Євро-2026. Раніше Ксенія Байло також доклалася до "бронзи" в змішаному командному турнірі.

Для 17-річної Софії Виставкіної це дебютний медальний успіх на дорослих чемпіонатах Європи. Натомість її досвідчена партнерка здобула вже свою 14-ту нагороду на континентальних першостях, шість із яких – золоті.