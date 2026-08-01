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Інше 01 серпня 2026 · 11:11

Перша медаль у Парижі: збірна України виграла "бронзу" зі стрибків в воду на Євро-2026

Українці випередили найближчих переслідувачів лише на 0,15 бала в драматичній фінальній розв'язці
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша медаль у Парижі: збірна України виграла "бронзу" зі стрибків в воду на Євро-2026
Перші медалі на чемпіонаті Європи Україна виграла вже в перший день (Фото: ukrainiandiving, Facebook)

Збірна України виборола першу нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Парижі. Українські стрибуни у воду здобули бронзові медалі у змішаних командних змаганнях, випередивши найближчого конкурента на лічені соті бала.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Драматичний фінал і мінімальна перевага

Перші нагороди континентальної першості розіграли саме в дисципліні стрибків у воду з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

Українська четвірка у складі Ксенії Бочек, Кірілла Болюха, Олексія Середи та Ксенії Байло за підсумками шести стрибків набрала 368,20 бала. Цей результат дозволив посісти підсумкове третє місце та замкнути трійку призерів.

Перевага українців над збірною Польщі, яка зупинилася на четвертій позиції, виявилася мінімальною і склала лише 0,15 бала.

Традиції успіху та розклад змагань

Континентальна першість у Парижі триватиме з 31 липня по 16 серпня. Протягом двох тижнів понад 70 комплектів нагород розіграють у п'яти видах спорту: плаванні, плаванні на відкритій воді, артистичному плаванні, стрибках у воду та хай-дайвінгу.

Для української команди це вже третя поспіль медаль ЧЄ з водних видів спорту саме у командному міксті. В 2022-му та 2024-му роках українці вигравали "срібло".

Варто зазначити, що на окремому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду 2025-го року збірна України виграла загальнокомандний медальний залік із 6 нагородами (з яких 5 - золоті).

Раніше ми розповідали про гучний успіх України на чемпіонаті світу з боротьби.

Теги: Збірна України
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