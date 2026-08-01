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Другое 01 августа 2026 · 11:11

Первая медаль в Париже: сборная Украины выиграла "бронзу" по прыжкам в воду на Евро-2026

Украинцы опередили ближайших преследователей всего на 0,15 балла в драматической финальной развязке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первая медаль в Париже: сборная Украины выиграла "бронзу" по прыжкам в воду на Евро-2026
Первые медали на чемпионате Европы Украина выиграла уже в первый день (Фото: ukrainiandiving, Facebook)

Сборная Украины завоевала первую награду на проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта. Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые медали в смешанных командных соревнованиях, опередив ближайшего конкурента на считанные сотые балла.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Драматический финал и минимальное преимущество

Первые награды континентального первенства разыграли именно в дисциплине прыжков в воду из 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки.

Украинская четверка в составе Ксении Бочек, Кирилла Болюха, Алексея Середы и Ксении Байло по итогам шести прыжков набрала 368,20 балла. Этот результат позволил занять итоговое третье место и запереть тройку призеров.

Преимущество украинцев над сборной Польши, остановившейся на четвертой позиции, оказалось минимальным и составило всего 0,15 балла.

Традиции успеха и расписание соревнований

Континентальное первенство в Париже продлится с 31 июля по 16 августа. В течение двух недель более 70 комплектов наград разыграют в пяти видах спорта: плавании, плавании на открытой воде, артистическом плавании, прыжках в воду и хай-дайвинге.

Для украинской команды это уже третья медаль ЧЕ по водным видам спорта именно в командном миксте. В 2022 и 2024 годах украинцы выигрывали "серебро".

Стоит отметить, что на отдельном чемпионате Европы по прыжкам в воду 2025 года сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет с 6 наградами (из которых 5 - золотые).

Ранее мы рассказывали о громком успехе Украины на чемпионате мира по борьбе.

Теги: Сборная Украины
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