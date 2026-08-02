"Епіцентр" розтрощив "Оболонь" в дебютному матчі УПЛ на рідній арені (відео)

Кам'янець-Подільський уперше прийняв матч української Прем'єр-ліги на реконструйованому стадіоні. Місцевий "Епіцентр" відзначив довгоочікуване повернення додому впевненою перемогою над київською "Оболонню".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку на офіційному сайті УПЛ.
УПЛ, 1-й тур
"Епіцентр" – "Оболонь" – 3:0
Голи: Сіфуентес, 59 (з пенальті), 78 (з пенальті), Миронюк, 67.
На рідній арені подільський клуб влаштував справжнє свято: на трибунах поряд з українськими стягами майоріли іспанські та албанський прапори – як підтримка для численних легіонерів команди.
Перша половина гри минула в рівній боротьбі з кількома небезпечними моментами та запам'яталася прикрою втратою у складі господарів: на 39-й хвилині через пошкодження стегна поле достроково залишив захисник Валерій Лучкевич.
Усі основні події розгорнулися у другому таймі.
59-та хвилина. Іспанський легіонер "Епіцентра" Хоакін Сіфуентес чітко реалізував пенальті, вписавши своє ім'я в історію як автор першого голу УПЛ у Кам'янці-Подільському.
67-ма хвилина. Господарі провели зразкову контратаку – Вадим Сидун видав точний простріл, а Микола Миронюк у дотик подвоїв перевагу.
78-ма хвилина. Новачок "Епіцентра" – іспанець Нене заробив другий 11-метровий через гру рукою суперника, і Сіфуентес влучно оформив дубль.
Останні 10 хвилин поєдинку "Оболонь" вимушено догравала в меншості через травму Дмитра Капінуса, коли всі заміни киян вже були вичерпані. "Епіцентр" міг забивати й учетверте, але обмежився трьома голами та здобув перші три очки в сезоні.
Раніше "Полісся" в матчі з голами-красенями здолало "Чорноморець" в Одесі.