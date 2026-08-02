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Футбол 02 серпня 2026 · 17:33

"Епіцентр" розтрощив "Оболонь" в дебютному матчі УПЛ на рідній арені (відео)

Кияни протримались у Кам'янці-Подільському лише тайм
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Епіцентр" розтрощив "Оболонь" в дебютному матчі УПЛ на рідній арені (відео)
"Епіцентр" не залишив шансів супернику (фото: ФК "Епіцентр")

Кам'янець-Подільський уперше прийняв матч української Прем'єр-ліги на реконструйованому стадіоні. Місцевий "Епіцентр" відзначив довгоочікуване повернення додому впевненою перемогою над київською "Оболонню".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку на офіційному сайті УПЛ.

УПЛ, 1-й тур

"Епіцентр" – "Оболонь" – 3:0

Голи: Сіфуентес, 59 (з пенальті), 78 (з пенальті), Миронюк, 67.

Свято на трибунах та драма на полі

На рідній арені подільський клуб влаштував справжнє свято: на трибунах поряд з українськими стягами майоріли іспанські та албанський прапори – як підтримка для численних легіонерів команди.

Перша половина гри минула в рівній боротьбі з кількома небезпечними моментами та запам'яталася прикрою втратою у складі господарів: на 39-й хвилині через пошкодження стегна поле достроково залишив захисник Валерій Лучкевич.

Розгром після перерви

Усі основні події розгорнулися у другому таймі.

59-та хвилина. Іспанський легіонер "Епіцентра" Хоакін Сіфуентес чітко реалізував пенальті, вписавши своє ім'я в історію як автор першого голу УПЛ у Кам'янці-Подільському.

67-ма хвилина. Господарі провели зразкову контратаку – Вадим Сидун видав точний простріл, а Микола Миронюк у дотик подвоїв перевагу.

78-ма хвилина. Новачок "Епіцентра" – іспанець Нене заробив другий 11-метровий через гру рукою суперника, і Сіфуентес влучно оформив дубль.

Останні 10 хвилин поєдинку "Оболонь" вимушено догравала в меншості через травму Дмитра Капінуса, коли всі заміни киян вже були вичерпані. "Епіцентр" міг забивати й учетверте, але обмежився трьома голами та здобув перші три очки в сезоні.

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Теги: Оболонь УПЛ Футбол
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Чорноморець 1:2 Полісся
УПЛ 2 серпня 15:30
Епіцентр - : - Оболонь
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Харків 1:0 Верес
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