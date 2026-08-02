Парад шедеврів у Одесі: "Полісся" в матчі з голами-красенями здолало "Чорноморець" в УПЛ (відео)

Одеський "Чорноморець" після річної відсутності повернувся в еліту вітчизняного футболу. На старті чемпіонату української Прем'єр-ліги-2026/27 "моряки" приймали чинного бронзового призера – житомирське "Полісся".

Про те, як пройшла гра – повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу на офіційному сайті УПЛ.

УПЛ, 1-й тур

"Чорноморець" – "Полісся" – 1:2

Голи: Робакідзе, 13 – Велетень, 32, Краснопір, 51

"Гармати" у першому таймі

Житомиряни, які вже встигли пережити перший шок у сезоні, вилетівши з Ліги конференцій, прагнули реабілітуватися в дебютному матчі внутрішньої першості.

Перший тайм минув за їхньої тотальної переваги, проте рахунок несподівано відкрили одесити. На 13-й хвилині у першій же гострій контратаці грузинський легіонер "Чорноморця" Гіоргі Робакідзе протягнув м'яч та завдав підступного дальнього удару. Голкіпер гостей Георгій Бущан явно проґавив цей постріл – 1:0 на користь "Чорноморця".

Після пропущеного м'яча "Полісся" затисло суперника на його половині поля і на 32-й хвилині відновило статус-кво – Владислав Велетень красивим обвідним ударом поцілив у дальній кут.

До перерви житомиряни мали ще кілька моментів, щоб вийти вперед, але на відпочинок команди пішли за нічийного результату – 1:1.

Вирішальний удар Краснопіра

Втім, уже на початку другого тайму житомиряни матеріалізували свою перевагу у забитий м'яч. На 51-й хвилині Ігор Краснопір, який тільки-но вийшов на заміну, головою замкнув точну подачу Велетня з лівого флангу та вивів "Полісся" вперед.

Одесити намагалися відповідати гострими випадами (зокрема, небезпечний удар Віталія Фарасєєнка парирував Бущан), проте гості повністю контролювали хід гри. Житомиряни, які мали ще кілька чудових нагод збільшити перевагу зусиллями Олександра Назаренка та Максима Брагару, упевнено довели матч до переможного фіналу.