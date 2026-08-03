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Футбол 03 серпня 2026 · 09:49

"Буковина" – ЛНЗ та "Шахтар" – "Кудрівка": де і коли дивитися матчі стартового туру УПЛ

Чинні чемпіон та срібний призер проведуть поєдинки у Львові
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Буковина" – ЛНЗ та "Шахтар" – "Кудрівка": де і коли дивитися матчі стартового туру УПЛ
"Буковина" зіграє в УПЛ вперше з 1994 року (фото: ФК "Буковина")

Сьогодні, 3 серпня, новий сезон української Прем'єр-ліги продовжиться двома цікавими протистояннями. Свій перший матч після 30-річної перерви в еліті проведе чернівецька "Буковина", а трохи пізніше в гру вступить чинний чемпіон України – донецький "Шахтар".

Де і коли дивитися ігри – підкаже Sport RBC.UA.

"Буковина" – ЛНЗ

Львів, стадіон "Україна". 15:30

Чернівецька команда повертається до вищого дивізіону України вперше з сезону-1993/94. Через реконструкцію рідного стадіону підопічні Сергія Шищенка тимчасово приймають суперників у Львові. У міжсезоння тріумфатор Першої ліги суттєво підсилився, підписавши низку досвідчених новачків та проведе оцінку своїх сил проти віце-чемпіона минулого сезону.

Черкаський ЛНЗ підходить до гри після вильоту з кваліфікації Ліги конференцій від бельгійського "Гента". Черкащани зберегли кістяк минулорічного складу та підсилилися декількома футболістами. Цікаво, що в історії очних зустрічей перевага на боці чернівчан – зокрема "Буковина" вибила ЛНЗ з останнього розіграшу Кубка України.

"Шахтар" – "Кудрівка"

Львів, "Арена Львів". 18:00

Чинний чемпіон України розпочинає захист титулу на тлі активної трансферної кампанії – влітку "гірники" витратили 25 млн євро на підсилення складу (зокрема, залучивши бразильців Бруніньо та Раяна Роберто, а також Глейкера Мендозу та Олександра Караваєва). Донеччани готуються до виступів у Лізі чемпіонів, тому ротація та інтенсивність стануть головними маркерами команди з перших турів.

"Кудрівка" влітку пережила масштабну перебудову кадрів, втративши кількох ключових виконавців. Окрім того, проти "Шахтаря" через умови оренди не зможуть зіграти орендовані у "гірників" новачки – Микола Огарков, Кирило Сігеєв та Олександр Ющенко. Історія зустрічей повністю на боці донеччан: 2 перемоги у 2 матчах із загальним рахунком 7:1.

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми розповіли про 7 головних інтриг перед новим сезоном УПЛ.

Теги: Буковина УПЛ ЛНЗ Шахтар Футбол
Головні матчі
УПЛ. 1-й тур 3 серпня 15:30
Буковина - : - ЛНЗ
УПЛ. 1-й тур 3 серпня 18:00
Шахтар - : - Кудрівка
УПЛ Матч завершився
Харків 1:0 Верес
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