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Бокс 03 августа 2026 · 11:35

Украинский непобежденный боксер будет сражаться за титул WBO: объявлены дата и соперник

Тарас Шелестюк выйдет в ринг против опасного нокаутера на его территории
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинский непобежденный боксер будет сражаться за титул WBO: объявлены дата и соперник
Тарас Шелестюк (фото: Getty Images)

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк узнал имя своего следующего оппонента. Непобежденный украинец выйдет в ринг против представителя Эквадора, а на кону поединка будет стоять престижный пояс.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram Шелестюка.

Бой за чемпионский пояс WBO

40-летний Шелестюк (21-0-1, 12 КО) проведет свой следующий поединок против 27-летнего эквадорца Андреса Муньоса (14-1-1, 10 КО). Поединок состоится 8 августа в Манта (Эквадор).

Главной интригой противостояния станет вакантный титул чемпиона WBO International в полусредней категории, который достанется победителю этой дуэли.

Украинский непобежденный боксер будет сражаться за титул WBO: объявлены дата и соперник

Свой последний бой Шелестюк провел в ноябре прошлого года. Несмотря на пережитый нокдаун, украинец одолел венесуэльца Энтони Саэса решением судей и сохранил свой ноль в графе поражений.

Его будущий соперник последний раз выходил в ринг в мае этого года. Тогда эквадорский боксер разобрался с соотечественником Мигелем Москерой, отправив его в технический нокаут уже во втором раунде.

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне – чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году, став клиентом компании Banner Promotions. Проживает в США.

Первым серьезным соперником Шелестюка стал россиянин Козаев, которого в 2015 украинец одолел по решению судей. Благодаря этой победе он завоевал самые большие титулы в своей карьере – WBA Intercontinental и WBO NABO, которыми владел в 2015-2016 годах.

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Теги: Тарас Шелестюк Бокс
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