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Бокс 01 августа 2026 · 16:26

Жесткое требование: Усик раскрыл главную просьбу жены после завершения карьеры

Екатерина не хочет, чтобы мужчина терял форму после ухода из бокса
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Жесткое требование: Усик раскрыл главную просьбу жены после завершения карьеры
Екатерина Усик уже думает о периоде после завершения карьеры мужа (Фото: usyk_kate1505, Instagram)

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал о требовании от жены насчет завершения профессиональной боксерской карьеры. Екатерина поставила ему важное условие в отношении его физической форме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра Усика для YouTube-канала All Out Fighting.

Просьба Екатерины и танцевальные планы

По словам 39-летнего украинского чемпиона (25-0, 16 КО), Екатерина Усик стремится видеть мужчину в спортивном телосложении и после того, как он повесит перчатки на гвоздь.

"Я не слишком задумываюсь над тем, что будет после завершения карьеры. Правда, недавно жена сказала: "Сейчас ты находишься в прекрасной форме и имеешь хорошее телосложение. Когда завершишь карьеру, только не толстей, ведь именно таким ты мне больше всего нравишься", - поделился Александр Усик.

Боксер с юмором добавил, что лишний вес помешает его давнему увлечению - танцам. Чтобы поддерживать форму, Усик практикует разгрузочные дни: по субботам он употребляет исключительно обычную или минеральную воду, иногда с лимоном, полностью отказываясь от еды и сладких напитков.

История любви

Александр и Екатерина познакомились еще подростками в Симферополе во время учебы в параллельных классах школы №34. На момент первой встречи будущему чемпиону было 15 лет, а его будущей избраннице – почти 14 лет.

Пара официально вышла замуж 25 сентября 2009 года после шести лет отношений. В настоящее время супруги воспитывают четырех детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик оставил интригу насчет завершения карьеры после боя с Уайлдером.

Теги: Александр Усик Бокс
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