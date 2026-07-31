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Бокс 31 июля 2026 · 16:55

"Может, и вернусь": Усик оставил интригу относительно завершения карьеры после боя с Уайлдером

Гегемон хэвивейта поделился опасениями о жизни после бокса
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Может, и вернусь": Усик оставил интригу относительно завершения карьеры после боя с Уайлдером
Александр Усик (фото: Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на скепсис фанатов по поводу его решения выйти на прощальный поединок против Деонтея Уайлдера. Бывший абсолютный чемпион мира также признался, сможет ли окончательно повесить перчатки на гвоздь.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра All Out Fighting.

Об опасности Уайлдера

Решение Усика встретиться с Уайлдером вызвало волну разочарования среди болельщиков, считающих, что американец давно выпал из элиты сверхтяжелого дивизиона. Впрочем, украинский чемпион категорически не соглашается с такой оценкой и призывает отдать должное опыту визави.

"Послушай, этот мужик последние 10 лет является топовым бойцом. Это чемпион мира. Это опасный чувак. Я не боксирую ради славы. Это просто моя жизнь", - подчеркнул Усик.

"Мне будет не хватать боев"

По словам Александра, предстоящий выход на ринг должен стать финальным аккордом в его профессиональной карьере. При этом боксер откровенно признается, что прощание с большим спортом будет психологически непростым испытанием, с которым сталкиваются почти все атлеты.

"Меня это не пугает, но, думаю, мне будет не хватать боев. Когда я объявлю о завершении карьеры... Может, и вернусь... Но не думаю. Если я скажу "хватит" - это уже будет окончательно", - подытожил украинский экс-чемпион.

Что известно о последнем бое Усика

Напомним, что Александр в июне отказался от титулов WBC, WBA и IBF, решив определить соперника для последнего боя в своей карьере.

По словам директора команды украинского боксера Сергея Лапина, им должен стать именно Деонтей Уайлдер. Ожидается, что поединок Усик – Уайлдер состоится в США, хотя дата и конкретное место проведения пока остаются несогласованными.

Ранее Усик объяснил Трампу, чем украинцы отличаются от россиян.

Теги: Александр Усик Бокс Деонтей Уайлдер
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